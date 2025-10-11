Un incendio en un desguace de Xàtiva provoca una densa columna de humo negro

Susto en Xàtiva por un incendio en un desguace. El fuego se ha originado sobre las 16:30 horas de este sábado en una zona donde se acumula material de automoción, situada en la carretera CV-600, dirección Simat. Los bomberos han intervenido para sofocar las llamas.

Incendio en un desguace de Xàtiva / Agustí Perales Iborra

El incendio ha provocado una densa columna de humo negro debido al material que se acumulaba en este desguace, y se ha hecho visible a varios kilómetros de distancia. Según ha podido saber Levante-EMV, esta es la cuarta vez que se incendia este lugar.

Información en elaboración

