Un incendio en un desguace de Xàtiva provoca una densa columna de humo negro
Susto en Xàtiva por un incendio en un desguace. El fuego se ha originado sobre las 16:30 horas de este sábado en una zona donde se acumula material de automoción, situada en la carretera CV-600, dirección Simat. Los bomberos han intervenido para sofocar las llamas.
El incendio ha provocado una densa columna de humo negro debido al material que se acumulaba en este desguace, y se ha hecho visible a varios kilómetros de distancia. Según ha podido saber Levante-EMV, esta es la cuarta vez que se incendia este lugar.
Información en elaboración
