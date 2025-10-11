La indecencia de la antigua estación

Anunciaba hace unos días el Ayuntamiento de Xàtiva el próximo inicio de unas obras de urgencia para frenar el deterioro de la antigua estación de ferrocarril, la segunda más antigua que queda en pie -a duras penas- en España, por detrás de la antigua estación del Grao de Valencia, casualmente, las dos, punto de origen y final de la línea ferroviaria entre Valencia y Xàtiva, la tercera línea ferroviaria española inaugurada en el año 1854.

La antigua estación del Grao de Valencia, declarada Bien de Relevancia Local (BRL), ya sin uso, y en bastante mejor estado que la de Xàtiva, fue cedida gratuitamente por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) al Ayuntamiento de Valencia hace unos meses, a través de un acuerdo que especificaba que el destino del edificio debía ser de servicio púbico, de acuerdo con el planeamiento urbanístico. Así, se impulsará, con la participación de la asociación vecinal, la transformación de la antigua estación en un centro cultural, para ampliar las dotaciones del distrito de Poblats Marítims.

Indican desde el consistorio que las obras en la antigua estación setabense, con un exiguo presupuesto de poco más de 47.000 euros y una contratación menor, consistirán en trabajos de refuerzo –principalmente del dintel de la fachada este que amenaza con desplomarse, según un informe de arquitectura municipal- a la espera de redactar el proyecto de rehabilitación integral. También se anuncia una limpieza y desbroce que llama la atención puesto que en mayo de 2019 ya se realizaron labores de desescombro y desbroce del interior de la antigua estación, y ello supone volver a destinar recursos públicos, tan necesarios para su completa rehabilitación, porque nada se ha hecho durante estos seis años.

En palabras del concejal de Urbanismo se trata “de dejar decente aquello…y que no caiga” y habla de esperar una rehabilitación integral, que nunca llega, que valora, sin especificar a la opinión pública el estudio pormenorizado en el que se basa: “Estamos hablando de 8–10 mil euros… de un millón de euros como mínimo para recuperar la nave principal”. Sin embargo, por ejemplo, en agosto de 2025 se han licitado las obras de rehabilitación arquitectónica y funcional de la antigua estación de Baza (Granada) con un valor estimado del contrato de 297.520 euros y financiación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado al 100% por la Unión Europea- Next Generation EU.

En junio de este año el alcalde de Xàtiva aprovechó la reunión con ADIF en Madrid sobre la remodelación de la actual estación –también originaria del siglo XIX-, a la que llegará en 2026 el AVE, para poner encima de la mesa la situación del abandonado antiguo edificio ferroviario, situado junto a la línea de Alcoi. Desde la entidad estatal se comprometieron a estudiar la demanda del ayuntamiento, pero hace pocos días, en septiembre, los cargos de la compañía visitaron Xàtiva y nada se sabe sobre si comprobaron in situ la situación de la antigua estación.

Tras esta actuación, como la que se realizó en 2019 (14.500€) en la arruinada ermita de Sant Antoni (s. XVIII), que pretende tan sólo darle un lavado de cara y evitar la vergonzosa situación si parte de la estación –el citado dintel lleva años deteriorándose y apuntalado- se viniera abajo, este edificio histórico en España seguirá sine die en la lista roja del patrimonio histórico español en peligro de Hispania Nostra, sin que nadie haga nada y sin ser declarado BRL y, como en el caso de la ermita también en la Lista Roja, considerando inviable la restauración. Cuestión de prioridades ¿y de indecencia? de un equipo de gobierno municipal al que le sigue viniendo demasiado grande el variado, y por ello enriquecido, valioso patrimonio histórico de Xàtiva. .