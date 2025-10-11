Molina Ciges despliega su bosque floral en la Llotja d'Alcoi tras 8 años sin exponer

Han pasado 8 años desde su última exposición individual, pero el experimentado pintor José María Molina Ciges continúa en plena forma. En 2017 deslumbró a sus paisanos con una titánica muestra antológica que llenó el Palacio de Cervellón de Anna con cerca de un centenar de obras concebidas a lo largo de distintas etapas en el marco de su extensa trayectoria.

Ahora, a sus 87 años, Molina vuelve al ruedo con un exhuberante proyecto lleno de color y de vida que refleja su pasión por la botánica.

Desde el pasado 2 de octubre, la Llotja d'Alcoi acoge una colección de alrededor de medio centenar de acrílicos de reciente confección -acabados entre 2016 y este mismo 2025- donde la belleza de la naturaleza cobra protagonismo, con predominio para las coloridas flores -las mismas que el autor cultiva y recoge en sus paseos-, los contrastes y las obras de gran formato, de hasta 2 metros. El pintor tampoco renuncia a introducir, como contrapunto, alguna de las referencias más icónicas de un estilo en constante búsqueda de la belleza entre la forma y el color. También hay algunos retratos anteriores de damas con pamelas.

La exposición se llama "Plantes i altres", puede visitarse hasta el 30 de noviembre y ha sido impulsada por la Càtedra d'Art Contemporani Antoni Miró de la Universitat d'Alacant con la colaboración del Ayuntamiento de Alcoi.

Visitantes de la exposición. / Levante-EMV

Oficialmente "jubilado" del mundo del arte y retirado en su estudio de Anna -donde continúa trabajando a diario-, Molina Ciges no se planteaba volver a exponer, pero una llamada de Antoni Miró a principios del verano le hizo cambiar de opinión. "No me dio más datos, pero había estado trabajando en obra nueva y le dije que sí", indica el pintor de Anna, estimulado en sus últimas creaciones por las flores de autores impresionistas como Matisse o Cézanne. El artista, contento con la gran respuesta de gente que tuvo la inauguración, asegura que las piezas de la muestra son su "despedida de la vida pictórica".

La esencia de las flores

Como destaca el escritor y ensayista Francesc Miralles en el catálogo de la exposición, Molina Ciges "no pinta la forma de las flores, sino que capta su esencia", confiriéndoles un valor por sí mismas y una personalidad propia. El pintor, añade Miralles, "deja la flor como elemento complementario de comunicación y la convierte en categoría estética". Es así como el espectador, una vez se sumerge en sus bosques florales, puede "sentir el movimiento de las hojas y el olor de la flor", puesto que el artista, según el escritor, "quiere ilustrar eso que hay detrás esta apariencia, lo que se esconde en su interior". Un hecho "determinante en su obra, puesto que (Molina Ciges) individualiza la flor. La convierte en un personaje que puede ser retratado, en una escena bélica para conmemorar la victoria o en un encuentro de los dioses en el Olimpo".

Dos obras de la exposición en Alcoi. / Levante-EMV

En su extensa carrera, Molina Ciges ha obtenido distintos premios y participado en decenas de exposiciones colectivas e individuales que le llevaron a consagrarse como uno de los artistas contemporáneos valencianos más relevantes, a través de un estilo muy arraigado al territorio y a su contexto social, que no ha dejado de evolucionar en el tiempo.