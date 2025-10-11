La retirada del fibrocemento alarga más de un mes las obras del CIPFP La Costera
La empresa señala que la valoración del estado del forjado inferior a la cubierta se demoró a septiembre y que se ha tenido que realizar una reparación estructural, “lo que ha originado una desprogramación de los trabajos previstos”
El ayuntamiento ha aceptado la solicitud de la constructora de prolongar el plazo de ejecución hasta el 28 de noviembre
Las obras que se acometen en el CIPFP La Costera de Xàtiva se retrasarán un mes más de lo previsto por las complicaciones surgidas para retirar la cubierta de fibrocemento del centro educativo. La empresa que ejecuta los trabajos ha solicitado una ampliación del plazo de ejecución, en concreto, alargar la actuación 37 días más, hasta el 28 de noviembre próximo, lo que supone ampliar a siete meses la realización de la obra. La propuesta de la mercantil, Urbasur Actividades de Construcción SL, ha sido aceptada por el ayuntamiento esta semana.
La constructora alega el retraso en la retirada de fibrocemento de la cubierta para pedir la ampliación de la fecha de finalización y expone que la retirada del fibrocemento tiene que estar autorizada por el organismo competente en materia de seguridad y salud y que, además, requiere de la aprobación de un plan de trabajo específico notificado y aprobado por el mismo organismo. La empresa señala que estos trabajos, “por razones de seguridad”, se han tenido que llevar a cabo una vez concluyó la asistencia del alumnado al centro en el curso pasado, 2024-2025, “y no se ha podido analizar y valorar el estado del forjado inferior a la cubierta del bloque D hasta tener acceso completo al mismo, hecho que se ha producido ya en el mes de septiembre”, exponen. Además, tras la revisión por parte de la constructora, los técnicos municipales y la dirección facultativa de la obra, se observó la necesidad de realizar la reparación estructural, “lo que ha originado una desprogramación de los trabajos previstos”. La empresa apunta que ha priorizado la realización de estos trabajos en las zonas del instituto que eran más necesarias para la reincorporación del alumnado en septiembre. Las obras que se llevan a cabo obligaron al alumnado del CIPFP La Costera a realizar las clases online durante las dos primeras semanas de septiembre, según informó el centro educativo, que organizó una presentación de los grupos de los ciclos formativos en la Casa de la Cultura para informar detalladamente sobre la organización de las clases en los primeros días de este curso.
Otro de los motivos alegados por la mercantil para solicitar la ampliación del plazo de ejecución, según detalla el documento municipal en el que se aprueba la petición, es el problema en el acceso a los materiales de construcción por las dificultades del mercado actual. Así, señalan que tras reprogramar la ejecución de las obras, “debido al estado actual del mercado en cuanto a contratación de industriales y proveedores, no se puede garantizar el ejecutar dichos trabajos en el plazo de obra inicial”, fijado para este mes de octubre.
La empresa también apunta que en la coordinación del inicio de las obras, el centro educativo indicó que durante el mes de julio no habría afluencia de alumnos, “hecho que no ha sido así”, asegura la mercantil, que señala que ello “ha imposibilitado acometer la totalidad del proyecto hasta el mes de agosto, con los condicionantes de esta época estival, así como las altas temperaturas, por lo que no se ha logrado la producción prevista en el mes de julio, y que se ha debido trasladar en el tiempo”. Ante ello, la constructora pidió la ampliación del plazo de ejecución y presentó un nuevo plan de obra ajustado a la nueva fecha de finalización.
El Ayuntamiento de Xàtiva ha estimado la petición formulada por Urbasur Actividades de Construcción SL sobre la ampliación del plazo de ejecución de las obras de sustitución de la cubierta de fibrocemento, accesibilidad, carpinterías, adecuación de talleres y aulas, marquesinas e instalación del CIPFP La Costera, unas obras incluidas en el Pla Edificant de la conselleria y que cuentan con un presupuesto de 1,3 millones de euros. Para aceptar la petición, el consistorio se apoya en el informe favorable de la arquitecta municipal que expone que el retraso “ha sido producido por motivos no imputables al contratista” y que éste ha motivado debidamente la necesidad de esta demora, unos motivos que, según el informe municipal, justifican y suponen la necesidad de ampliar el plazo para ejecutar la totalidad de las actuaciones, concluyen.
