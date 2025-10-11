¿Cómo vivían los pobladores del Llombo de Ontinyent en la época visigoda?

Ocurrió entre junio y julio de 2004. Unas obras coordinadas en Ontinyent para la apertura de la calle de les Monges Carmelites en el barrio del Llombo dejó al descubierto diez silos subterráneos datados en la época visigoda (S. VII A. C). También se recuperaron los huesos de dos individuos de aquel período, que fueron trasladados al Museu Arqueòlogic d’Ontinyent i la Vall d’Albaida (Maova).

El descubrimiento de los silos de época visigoda fue publicado en sendos reportajes por Levante-EMV en 2004 y 2010. / Levante-EMV

Años después, los restos fueron examinados por la doctora y arqueóloga Alessia Larini. La experta presentó sus conclusiones en el XVIII Congreso Nacional de Paleopatología, que se celebró en Donostia del 2 al 4 de octubre de este año. Los estudios confirmaron que se trataba de dos individuos varones adultos y jóvenes, de entre 30-40 años: «El análisis paleopatológico permitió esbozar perfil bioantropológico. Se observaron marcadores de estrés ocupacional en la cintura pelviana, miembros superiores e inferiores, así como el desgaste dental acusado y caries. Eran dos individuos robustos que desarrollaban actividades repetidas y de intensidad moderada. La ‘salud’ dental es típica de la época: caries y desgaste debido respectivamente a procesos infectivos y posiblemente a una dieta basada en vegetales, además de una pésima higiene oral. Los fenómenos porosos (cribra orbital, cribra cranii y cribra femoral) observados en uno de los dos individuos hacen pensar en un origen multifactorial de tipo infeccioso y/o carencial, con una ingesta alimenticia deficitaria en nutrientes».

Cuestionada sobre los pormenores de las técnicas usadas, Linari detalló que«el estudio se realizó básicamente utilizando los métodos antropológicos clásicos. Tras una limpieza suave de los huesos, se procedió a una inspección macroscópica de los restos para individuar rasgos patológicos. La herramienta utilizada es muy sencilla, se trata de un calibre digital y de una cinta métrica para tomar medidas, mientras las fotos se tomaron con una cámara digital. Los estudios se podrían continuar, con métodos como el análisis con carbono. Ojalá pueda hacerse».

«Hay pocos datos»

«Hay pocos datos de la Ontinyent visigoda. Creemos que el espacio donde se encontraron los silos y los huesos debería corresponder a una zona fértil de la antigüedad (el Llombo), quizás irrigada. Los datos hacen pensar en una comunidad aldeana dedicada muy posiblemente al trabajo agrícola. No hablamos de una ciudad en sí, sino más bien de una aldea. Hay otra comunidad identificada en la zona del Bancal del Cel. No hemos tenido indicios de violencia en los cuerpos, parece ser que no peleaban entre ellos». «Creo que es interesante que el estudio esté localizado en la Vall d’Albaida. Normalmente, en los congresos se presentan casos relacionado s con las grandes ciudades. Hay muchos lugares por descubrir», expuso. «Ahora se habla mucho del futuro, de la Inteligencia Artificial, pero creo que es importante entender el mundo antiguo, entender como vivían en aquella época», reflexionó la experta.

«Cabe destacar que luego vino la época de dominación musulmana, que se encontró con un estrato social ya creado. También sería interesante ver como se enfrentaron entonces», argumentó Linari. «El interés sobre aspectos como salud, patologías antiguas y el ambiente cultural-geográfico del pasado es algo que hoy en día (por suerte) ha ido creciendo. Nuestro estudio permite acercarse al estilo de vida y de salud general de estas poblaciones antiguas», apostilló la arqueóloga.