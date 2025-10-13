El Atzeneta confirma el cambio de dinámica con la segunda victoria consecutiva, ante el Roda

Fin de semana marcado por el temporal y la incertidumbre sobre si se disputaría o no la jornada. En el grupo sexto de la Tercera Federación tan solo se vieron afectados dos encuentros: los duelos entre Alzira y Castellonense, y entre Atlético Levante y Recambios Colón. Los equipos de la Vall d’Albaida pudieron jugar sus partidos con normalidad.

El Roda y el Atzeneta adelantaron su partido al viernes. El duelo arrancó con los típicos minutos de tanteo, pero con el primer disparo local que repelió Ferri. Superado el primer cuarto de hora de juego llegó la alegría para el conjunto taronja: ejecutaron un saque de esquina en corto que terminó con un centro de Tomé y, tras un toque en el área, Bilal remató de cabeza para abrir el marcador (0-1).

El Roda y el Atzeneta pugnan por un balón aéreo en el partido del pasado viernes. / CD Roda

La alegría no les duró demasiado a los de Fran Giménez. En el minuto 29, el colegiado señaló un penalti sobre Bruno por un empujón en el área, e Iván Agudo se encargó de transformar la pena máxima para empatar el partido (1-1). El Atzeneta era consciente de que tenía que reaccionar rápido y, a cinco minutos del descanso, volvió a golpear a los “gualdinegros” mediante Salva Brull, que finalizó una gran jugada para volver a poner por delante a los suyos (1-2). El Roda contó con una ocasión más antes del descanso.

En la segunda parte, el Roda intentó deshacer la desventaja, pero se topó con un Atzeneta bien plantado que apenas concedió ocasiones claras. El último cuarto de hora fue de resistencia para los de la Vall d’Albaida. En el minuto 77, la zaga salvó un gol bajo palos. En el 82, Ferri cometió penalti sobre Iván Agudo, pero el guardameta de Alberic se vistió de superhéroe para detener la pena máxima y asegurar los tres puntos para su equipo. Una victoria que refuerza moralmente al conjunto, que encadena dos triunfos consecutivos.

Por su parte, el Ontinyent 1931 tuvo que viajar a la Vall d’Uixó la tarde del domingo. En los primeros minutos se vio al conjunto de Roberto Bas bien plantado sobre el césped y con llegadas tímidas por parte de ambos equipos. El guardameta blanc-i-negre tuvo que aparecer con una gran intervención para evitar el primer gol local cuando corría el minuto 24. Superada la media hora de juego, los de la capital de la Vall d’Albaida se quedaron con un hombre menos por la expulsión de Pedro Sempere.

El Ontinyent 1931 en un lance del partido en la Vall d'Uixó. / Ontinyent 1931 CF

El conjunto local supo aprovechar la superioridad y mandó un centro al área, donde apareció el exontinyent Iván García para cabecear al fondo de la red (1-0). La reacción de los de Roberto Bas fue inmediata: antes de que el árbitro señalara el descanso, llegó el empate gracias a una gran jugada colectiva. Alberto Oca sirvió un centro raso desde la izquierda para que Juanan, de primeras, anotara el gol del 1-1.

Tras la reanudación, Lluís Felipe dispuso de la primera ocasión. Los ontinyentins se mostraron sólidos en defensa a pesar de jugar con un hombre menos. El Ontinyent 1931 supo llevar el partido, y los locales solo dispusieron de una oportunidad clara en toda la segunda mitad. Iván García puso en apuros la portería, pero Andreu Vivó apareció nuevamente con una gran parada.

El resultado no se movió (1-1) y el Ontinyent 1931 sumó un punto de gran valor. Fue capaz de competir más de cincuenta minutos en inferioridad numérica y, además, dejó buenas sensaciones que marcan el camino a seguir para el equipo.