El desguace de Llocnou encadena cuatro incendios desde 2013

Ocurrió el pasado sábado. Un incendio localizado por la tarde en un desguace emplazado en Llocnou d'en Fenollet causó el desplazamiento de hasta ocho dotaciones de bomberos de diferentes parques -Xàtiva, Ontinyent, Alzira, Gandia y bomberos voluntarios de Vallada- a la zona. En las instalaciones se almacenaba una gran cantidad de materiales inflamables, la mayoría procedentes coches siniestrados. Por ello, el incendio ocasionó que apareciera una gran columna de humo negro visible desde municipios colindantes como Xàtiva.

Varias patrullas de la Policía Local de Xàtiva se desplazaron al lugar de los hechos, así como efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local. El incidente causó que se desviara el tráfico rodado hacia la Torre d'en Lloris y que se cortara la llegada de turismos a Xàtiva desde Llocnou. Los propietarios de la empresa -GBP Metal Group- acudieron al lugar, explicando que habían sido "avisados por un vecino". Los agentes personados sobre el terreno identificaron también a una "persona en actitud sospechosa que estaba grabando con el móvil", comprobando in situ que carecía de antecedentes relacionados con incendios intencionados.

Los regantes de la zona colaboraron para encauzar agua en las acequias, que fue utilizada por los especialistas en extinción de incendios. Los trabajos de extinción se alargaron hasta la noche. De momento, se desconocen las causas del incendio, que están siendo investigadas.

Antecedentes

Se da la circunstancia de que esta empresa ya ha registrado varios episodios similares durante los últimos años. Se trata de incendios de cierta magnitud, que han saltado a la luz pública. La firma está ubicada en un terreno circundado por campos de cultivo y se encuentra frente a una carretera de notable paso de vehículos.

Así, cabe remontarse hasta 2013 para localizar el siniestro de corte similar más antiguo según la hemeroteca. En el siniestro de hace doce años -que también se registró en el mes de octubre- el fuego calcinó un total de 25 vehículos dados de baja. El dueño explicó entonces a Levante-EMV que "nunca había sufrido un golpe como este".

Cinco años después -en 2018- otro aparatoso incendios de características similares se originó en los mismos terrenos. Se quemaron unos 2.000 metros cuadrados de superficie donde había montones de plásticos y chatarra acumulada y se tuvo que cortar la carretera CV-600. En este caso, el siniestro se registró en el mes de julio.

Dos años después -2020- el fuego volvió a hacer acto de presencia en la zona. El incidente ocurrió en el mes de octubre y tuvo lugar durante una jornada lluviosa como la del pasado sábado.