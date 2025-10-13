Un «deslucido» desfile de Moros y Cristianos por Nueva York sin armas, turbantes ni banda local

La expedición de Ontinyent que ha participado este fin de semana en el desfile celebrado en Nueva York con motivo de los actos del día de la Hispanidad ya se encuentra volviendo a España después de vivir la experiencia de recorrer la Quinta Avenida de la Gran Manzana evocando la fiesta de los Moros y Cristianos, invitada por la Spanish Benevolent Society-La Nacional.

Han sido muchos meses de preparación para la cita y ahora es momento de hacer análisis.

Los vídeos y fotografías compartidos en redes sociales muestran a los 60 integrantes del grupo repartidos en varias filas. Alternan atuendos -con trajes de gala y chilabas de las diferentes comparsas- y desfilan al son de los acordes tocados por los músicos de una agrupación musical extranjera: la banda mexicana «la Parrandera». La ausencia de músicos locales en la expedición es uno de los puntos que han desatado más críticas.

También lo ha hecho la falta de gorros u otro tipo de detalles de la vestimenta morocristiana más característica. Desde la Societat de Festers explicaron días antes que les habían «aconsejado» no portar armas ni turbantes o accesorios para la cabeza. Una circunstancia que ha deslucido, en parte, el desfile, dada la importancia de este tipo de elementos en las fiestas de Moros y Cristianos.

Los integrantes de las comparsas de Moros y Cristianos de Ontinyent, en la quinta avenida. / Afraz Explores

Críticas en redes sociales

Como suele ocurrir con este tipo de eventos, las críticas y lecturas mordaces sobre el desfile de la expedición de la capital de la Vall d’Albaida se han sucedido en redes sociales. «Da un poco de vergüenza ajena ver los vídeos de la gente de Ontinyent desfilando por Nueva York con una banda de mariachis a ritmo de maratón», expone un usuario de la red social X.

«¿Qué poco aprecio a la música festera, a las bandas y músicos del pueblo es esta? Fiestas de interés turístico internacional, y una vez más, nuestros músicos despreciados», apunta otro residente de Ontinyent en Facebook. El debate está servido.