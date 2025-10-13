Feliu Terol, del Bádminton Xàtiva, alcanza los octavos de final en el Máster Sub-17 de Oviedo

El Club Bádminton Xàtiva disputó el pasado fin de semana el Máster Sub-13 y Sub-17 disputado en el pabellón de Oviedo (Asturias). El club setabense participó con dos deportistas, Feliu Terol e Irene Orquín, que participaron en varias pruebas de la categoría sub-17.

En individual masculino, Feliu Terol partía como cabeza de serie número diez, quedando encuadrado en el grupo J donde se enfrentó a Qilin Zheng y Mark Kravchyshyn, ganando a ambos deportistas sin dificultades y sin ceder ningún set, logrando de este modo la primera plaza del grupo y con ello el acceso a la fase eliminatoria. En octavos de final se tuvo que enfrentar al jugador del CB Almería Asier Torres. El setabense estuvo muy cerca en el primer set, que en esta ocasión se le escapó por la mínima, 21-19. En el segundo set el jugador andaluz estuvo más seguro y terminó venciendo por 21-13, quedando el setabense con la novena plaza.

En la prueba de dobles mixto, Irene Orquín y Feliu Terol quedaron encuadrados en el grupo E, donde realizaron un buen papel, que por desgracia no se materializó en victorias pese a que estuvieron muy cerca en los tres encuentros disputados, llegando a disputar alguno de ellos a tres sets.

El Club Bádminton Xàtiva ha destacado la experiencia para los deportistas del club en la cita nacional. El club resalta que Feliu e Irene "continúan sumando puntos y consolidando sus posiciones en el ranking nacional de cara al próximo Campeonato de España en la categoría Sub-17".

Próximas competiciones

El CB Xàtiva se desplazará el próximo sábado hasta la localidad alicantina del Campello para disputar una nueva competición de carácter territorial en la Comunitat Valenciana, en concreto el torneo Top TTR El Campello Sub-12 y Sub-17. Por parte del club setabense participarán seis deportistas.

También el próximo sábado, 18 de octubre, el CB Xàtiva viajará a Murcia para participar en el Máster Territorial Sub-13, Sub-17 y Absoluto, en el que competirán Feliu Terol y Martina Molina. Este evento reunirá a un total de 89 deportistas en busca de unos valiosos puntos para la clasificación en el Campeonato España.