Un festival familiar redescubre el parque de las Mamás Belgas en Ontinyent

El Ayuntamiento de Ontinyent ha presentado este lunes la segunda edición de “Tic Tac al Parc”, un festival que convertirá el parque inundable de las Mamás Belgas en epicentro de actividades y propuestas para todos los públicos el fin de semana del 25 y 26 de octubre. El acontecimiento está organizado por las concejalías de Parques y Jardines y Sostenibilidad, con la colaboración de la Diputación de València, entidades y asociaciones locales.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha destacado que “actividades como esta son una muestra de la vitalidad de una ciudad donde pasan cosas y que sabe aprovechar sus espacios públicos para fomentar la convivencia y el disfrute compartido”. Rodríguez ha puesto en valor el escenario donde se desarrolla el festival, “un parque que ha recibido varios reconocimientos, como el premio Nacional de Arquitectura y menciones del Colegio de Arquitectos de la Comunitat Valenciana, y que representa la filosofía de un río vivo y de una ciudad cohesionada”.

El alcalde ha agradecido el apoyo económico de la Diputación, que aporta 6.000 euros para la programación, “una financiación imprescindible para que al final puedan realizarse cosas de esta magnitud e interés”, ha señalado, animando a la gente de Ontinyent y poblaciones vecinas “a que aprovechen para conocer o redescubrir el Parque de las Mamás Belgas y disfrutar de una propuesta diversa y gratuita en un entorno único”.

La regidora de Parques y Jardines, Sayo Gandia, ha detallado que “el festival abrirá sus puertas sábado 25 a las 11 de la mañana, con actividades permanentes durante todo el día como el cicloparque con bicicletas familiares y carros a pedales, que promueve la movilidad sostenible, o los juegos gigantes repartidos por todo el parque. También habrá una zona para los más pequeños de 0 a 3 años, espacios de relax, un biblioparque y espacios de juego y convivencia”.

Además, se han organizado actividades con horario fijo, como talleres creativos, talleres de natura y jardinería, pintacaras o itinerarios ambientales en familia, que permitirán descubrir la riqueza natural del parque y del río Clariano. Gandia ha explicado que “sábado por la mañana tendremos una clase abierta de Lindy Hop, que llevaremos desde la Casa del Delme para todos aquellos que quieran probar este tipo de baile alegre y participativo. Además, durante el día habrá zonas deportivas y espacios gastronómicos con foodtrucks, artesanía y música en directo con vinilos del pinchadiscos Vinilo Voodoo”. Por la tarde, la programación continuará con espectáculos familiares e itinerantes, espectáculos de payasos y circo y nuevamente música en directo. “La idea es que cada cual pueda encontrar su actividad preferida, moverse libremente por el parque y vivirlo en su aire”, añadía la regidora.

Corresponsabilidad familiar

El domingo, el festival empezará con una actividad de danza titulada “Despertem al Parc”, a cargo de Masters Ballet. También se repetirán talleres de creatividad, actividades ambientales y espectáculos familiares, y por la tarde volverá la magia con una nueva sesión. Como novedad, el domingo por la tarde la Asociación de Comerciantes ComerçIN presentará su nueva muestra, acompañada de talleres y actividades propias. “Es una iniciativa muy bonita que suma al carácter abierto y colaborativo del festival, donde muchas entidades locales participan activamente”, ha destacado Gandia.

La vicepresidenta de la Diputación de València, Natàlia Enguix, ha recalcado que “desde la Diputación consideramos fundamental apoyar a iniciativas como esta, que fomentan la crianza positiva, la corresponsabilidad familiar y comunitaria y la igualdad de oportunidades”. Enguix ha recordado que “el Parque de las Mamás Belgas es también un espacio con un valor simbólico e histórico muy importante, vinculado a la memoria de las enfermeras que trabajaron en el Hospital Militar Internacional de Ontinyent durante la Guerra Civil. Es, además, una de las buenas prácticas incluidas en la Guía de Urbanismo con Perspectiva de género de la Diputación, como ejemplo de espacio público inclusivo y pensado para la convivencia”. La vicepresidenta añadía que “es una alegría poder colaborar en un proyecto que, además de dinamizar el municipio, apuesta por un modelo de ocio saludable e igualitario, que permite a las familias compartir tiempos y experiencias en un entorno verde y seguro”, concluía.