El IGN detecta dos pequeños seísmos en la localidad de Enguera
Hubo tres segundos de diferencia entre ambos terremotos
En Fontanars se identificaron dos movimientos similares el pasado sábado
Rafa Jover
El municipio de Enguera, perteneciente a la comarca de La Canal de Navarrés registró, ayer domingo por la tarde, dos pequeños seísmos en tres segundos de diferencia, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN).
El primer movimiento sísmico, de 1,5 grados de magnitud en la escala Richter, se registró al Oeste del término municipal a las 18:17 horas de la tarde. El epicentro fue localizado a 10 kilómetro de profundidad en una zona montañosa perteneciente al término municipal de la localidad.
El segundo seísmo se registró a las 18:20 horas de la tarde en un punto enclavado al noroeste del casco urbano. Esta vez, el movimiento sísmico fue identificado a 11 kilómetros de profundidad distancia y contó con una magnitud de 1,5 grados. A su vez, acabó localizándose también en una zona montañosa del término, próximo a la carretera CV-584.
La comarca de la Canal de Navarrés, con los dos seísmos de ayer, contabiliza 6 movimientos sísmicos en lo que llevamos de año 2025. Los anteriores movimientos sísmicos se registraron en los pueblos de Chella (14 abril), Anna (25 junio y 18 agosto) y Quesa (15 septiembre). Por lo que respecta a la provincia de Valencia son ya 76 los seísmos, de 1,5 grados o más, los contabilizados en 2025.
Fontanars dels Alforins
La comarca de La Vall d´Albaida también registró el pasado sábado dos seísmos en el término municipal de Fontanars dels Alforins, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional.
El primero de estos movimientos sísmicos se registró a las 11:49 horas al noreste del término municipal, con una magnitud de 1,6 grados en la escala Richter y a 9 kilómetros de profundidad, en una zona próxima a la intersección de las carreteras CV-660 y CV-656.
El segundo seísmo tuvo lugar al suroeste del término municipal de Fontanars a las 13:41 horas, con una magnitud de 1,5 grados, en una zona montañosa.
Con los seísmos de ayer la comarca de La Vall contabiliza 13 seísmos en lo que llevamos de año. Los anteriores se registraron en Benicolet (14 enero), Ràfol de Salem (7 abril), Pobla del Duc (7 y 8 abril, 13 mayo, 15 mayo y 21 septiembre), Bufali (8 abril), Aielo de Malferit (23 junio y 19 julio) y Ontinyent (19 julio).
Por lo que respecta a la provincia de Valencia los seísmos registrados, superiores a 1,5 grados de magnitud alcanzan la cifra de 74 en este año 2025.
- Alerta naranja: Todos los municipios de Valencia que mañana no tienen clase
- Una tromba de agua desborda el barranco de la Saleta en Aldaia
- DIRECTO | La dana Alice en Valencia: La Aemet activa la alerta por fuertes lluvias y empiezan las cancelaciones del 9 d'Octubre
- Encuentran los restos de un hombre que llevaba muerto 15 años en su casa en València
- El nuevo «jardín de los bichos» del Turia ya muestra su singular aspecto
- El protocolo de riesgos meteorológicos enviado a la jueza obliga a Emergencias a realizar seguimientos de lluvias y caudales cada dos horas como mínimo
- Conmoción en la Fuensanta por el hombre hallado muerto tras 15 años: 'Pensábamos que estaba en una residencia
- La Universitat de València suspende las clases presenciales para el lunes