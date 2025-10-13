El IGN detecta dos pequeños seísmos en la localidad de Enguera

El municipio de Enguera, perteneciente a la comarca de La Canal de Navarrés registró, ayer domingo por la tarde, dos pequeños seísmos en tres segundos de diferencia, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El primer movimiento sísmico, de 1,5 grados de magnitud en la escala Richter, se registró al Oeste del término municipal a las 18:17 horas de la tarde. El epicentro fue localizado a 10 kilómetro de profundidad en una zona montañosa perteneciente al término municipal de la localidad.

El segundo seísmo se registró a las 18:20 horas de la tarde en un punto enclavado al noroeste del casco urbano. Esta vez, el movimiento sísmico fue identificado a 11 kilómetros de profundidad distancia y contó con una magnitud de 1,5 grados. A su vez, acabó localizándose también en una zona montañosa del término, próximo a la carretera CV-584.

La comarca de la Canal de Navarrés, con los dos seísmos de ayer, contabiliza 6 movimientos sísmicos en lo que llevamos de año 2025. Los anteriores movimientos sísmicos se registraron en los pueblos de Chella (14 abril), Anna (25 junio y 18 agosto) y Quesa (15 septiembre). Por lo que respecta a la provincia de Valencia son ya 76 los seísmos, de 1,5 grados o más, los contabilizados en 2025.

Fontanars dels Alforins

La comarca de La Vall d´Albaida también registró el pasado sábado dos seísmos en el término municipal de Fontanars dels Alforins, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional.

El primero de estos movimientos sísmicos se registró a las 11:49 horas al noreste del término municipal, con una magnitud de 1,6 grados en la escala Richter y a 9 kilómetros de profundidad, en una zona próxima a la intersección de las carreteras CV-660 y CV-656.

El segundo seísmo tuvo lugar al suroeste del término municipal de Fontanars a las 13:41 horas, con una magnitud de 1,5 grados, en una zona montañosa.

Con los seísmos de ayer la comarca de La Vall contabiliza 13 seísmos en lo que llevamos de año. Los anteriores se registraron en Benicolet (14 enero), Ràfol de Salem (7 abril), Pobla del Duc (7 y 8 abril, 13 mayo, 15 mayo y 21 septiembre), Bufali (8 abril), Aielo de Malferit (23 junio y 19 julio) y Ontinyent (19 julio).

Por lo que respecta a la provincia de Valencia los seísmos registrados, superiores a 1,5 grados de magnitud alcanzan la cifra de 74 en este año 2025.