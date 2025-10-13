El III Festival de Intercambio de Danzas llena el Teatre Echegaray en Ontinyent

Ontinyent ha cerrado este fin de semana la programación de actividades con motivo del 9 de Octubre con el cierre de la exposición del artista “Dulk” en el museo del Tèxtil y la celebración del III Festival de Intercambio de Danzas “Vila de Ontinyent”.

Este encuentro folclórico, organizada por el Grup de Danses de Ontinyent con la colaboración del ayuntamiento, reunió en el Teatre Echegaray a agrupaciones de Villarrobledo (Albacete) y Tacoronte (Santa Cruz de Tenerife). El festival sirvió para poner el colofón a una programación que durante todo el mes ha conmemorado la fiesta del 9 de Octubre con actividades diversas.

Durante la recepción de los grupos participantes en el intercambio de Danzas, el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, hizo hincapié en “la importancia de mantener vivas las tradiciones y de compartirlas entre territorios diferentes”. En palabras del primer edil, “gracias a la Asociación de Danzas de Ontinyent hoy podemos reunir aquí gente de varias geografías que viene a compartir, a pasar un buen momento y a dar a conocer sus tradiciones. Son iniciativas como esta las que nos recuerdan que la cultura popular es un puente que une personas y territorios”.

El alcalde y la regidora, en el intercambio de obsequios con las agrupaciones participantes en el intercambio. / A.O.

La regidora de Fira, Festes i Tradicions, Àngels Muñoz, coincidió en subrayar la dimensión simbólica del festival, “con el que hacemos que Ontinyent sea punto de encuentro de culturas, lenguas y expresiones que tienen un origen común en la danza tradicional. Estamos muy agradecidos a todos los grupos por su implicación y por haber llegado hasta aquí para compartir un fragmento de su patrimonio inmaterial”. Muñoz agradeció especialmente la presencia del grupo Guarache de Tacoronte, así como del grupo de Villarrobledo, con quien también se hizo un intercambio de obsequios institucionales durante la recepción.

Por su parte, la alcaldesa de Tacoronte, Sandra Izquierdo, agradeció la acogida recibida en Ontinyent y valoró "el trabajo conjunto que hacen las instituciones para preservar y compartir el patrimonio cultural”. Izquierdo señaló que “es una alegría compartir patrimonio, cultura y tradiciones, porque es desde las instituciones desde donde tenemos que apostar para mantener viva nuestra identidad. Desde Tacoronte, en las Islas Canarias, tenéis también una mano amiga y una casa abierta”, concluyó la alcaldesa.