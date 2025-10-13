El nacimiento del Riu Sants vuelve a brotar en l'Alcúdia de Crespins tras las lluvias

El agua ha vuelto a correr con fuerza por el nacimiento del Riu Sants, en l'Alcúdia de Crespins, después de las intensas precipitaciones de los últimos días. El cauce, que discurre por este término municipal y atraviesa la localidad de Canals, se secó durante el verano y ahora ha recuperado parte de su caudal.

"Una alegría para nuestra fauna y flora autóctona y para nuestros vecinos que visitan la zona", ha declarado el alcalde de l'Alcúdia de Crespins, Javier Sicluna.

Una tortuga en el río. / Javier Sicluna

En julio, el Ayuntamiento de Canals volvió a inyectar agua manualmente al río tras secarse a falta de acuerdo con las comunidades de regantes que gestionan la concesión de las aguas, las cuales habían dejado de extraer recursos del nacimiento para intentar preservarlo. Pero las captaciones aguas arribas del cauce mermaban el caudal, unidas a la falta de lluvias.

El cauce del Riu Sants en término de l'Alcúdia de Crespins. / Javier Sicluna

Como ha informado este diario, el paso de la dana Alice por las comarcas de interior dejó el pasado viernes acumulados de más de 100 litros en ocho horas en localidades de la Costera. Así, los picos pluviométricos se han localizado en las poblaciones de El Genovés -127 litros en ocho horas- y Xàtiva -110 litros en el mismo lapso de tiempo-. En Canals también se superaron los 100 litros. Las lluvias fueron incesantes durante buena parte de la jornada. Sin embargo, los expertos apuntan que la situación de inestabilidad atmosférica no ha acabado y podría alargarse hasta el inicio de la próxima semana en el peor de los casos.