El Olímpic recupera la actitud competitiva y logra una victoria clave ante el Redován

El CD Olímpic consiguió una victoria clave por 2–0 ante el Redován CF en un partido en el que, más allá del juego, lo determinante fue la actitud competitiva y la necesidad de reaccionar tras la derrota anterior. Así lo expresó con claridad su técnico, José Manuel Rueda, al término del encuentro: “Bueno, a ver, no ha sido el partido más vistoso, la verdad, pero hemos tenido una cosa que nos ha faltado, por ejemplo, la semana pasada, y era competir. Ganar el partido sí o sí, fuera como fuera.”

Rueda no cambió su manera de gestionar la plantilla, pues dejó en el banquillo a jugadores como Nico, Tobías, Migue Aracil o Emilio, y a Mullor fuera de la convocatoria. A lo largo del partido volvió a agotar los cambios. El gol de Álex Díaz en el primer minuto dio al Olímpic una ventaja que resultó determinante. Para Rueda, ese arranque significó mucho más que un simple tanto: “Era competir. Y hoy lo hemos hecho desde el primer minuto. Ese gol nos ha dado tranquilidad.” El técnico reconoció que no hubo brillantez, pero sí efectividad: “Sí que es verdad que ha sido un partido que, bueno, hemos tenido más ocasiones. Tirados a puerta, creo que ha habido 3-4 máximo.”

El Redován asumió mayor protagonismo con el paso de los minutos, obligando al Olímpic a sufrir. Rueda no lo ocultó: “Sí que es verdad que el Redován ha estado con balón, pienso, mucho mejor que nosotros en algunos momentos.” Para el entrenador, sin embargo, el resultado no se explicaba por la posesión, sino por el carácter: “Hoy ha sido un partido, sobre todo, para encontrar sensaciones de victoria.” Aludió a las dificultades de preparación: “Tampoco la semana nos ha acompañado mucho por el tema del entrenamiento. No hemos podido entrenar ni viernes ni sábado. Esta semana había mucha presión por las sensaciones del partido anterior.”

El entrenador del Olímpic quiso destacar el trabajo del autor del primer tanto: “Alex Díaz sabemos el nivel que tiene, está dando lo que queríamos. Ponga donde lo ponga, la verdad es que sale de situaciones muy complicadas y como compañero y como jugador, la verdad es que es un 10.”

Desde ahora, el Olímpic prepara el próximo partido de liga en casa de l’Olleria. Rueda espera poder entrenar con relativa normalidad.

Derbi Benigànim-l'Olleria

Un l'Olleria que se llevó los tres puntos en el derbi de la Vall d'Albaida celebrado el pasado fin de semana frente al Benigànim. El conjunto "vidriero" se llevó la victoria con un gol de Jairo en el minuto 90, sobre la bocina. El partido estuvo muy igualado entre dos equipos necesitados de puntos y buscaban una victoria para salir o alejarse de los puestos de descenso. L'Olleria totaliza ahora 6 puntos y escala un puesto en la tabla después del triunfo. Por su parte, el Benigànim sigue penúltimo en la clasificación, con 2 puntos, los mismos que el colista, UD Rayo Ibense.