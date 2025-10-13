Piden siete años y medio de cárcel para un hombre por "abusar del nieto de su pareja de forma continuada" en Xàtiva

La vista está fijada para el próximo jueves 16 de octubre en la sección quinta de la Audiencia Provincial de València. Se juzgará a un hombre acusado de "abusar sexualmente de forma continuada al nieto, de cinco años, de la que era su pareja sentimental". Según confirman las fuentes judiciales, los hechos ocurrieron durante el mes de agosto de 2016 cuando, según el relato del Ministerio Fiscal, "el encausado aprovechaba la relación de afecto y confianza que tenía con el menor para encerrarse con él en su habitación, en la vivienda de Xàtiva que compartía con la abuela de víctima, para someterlo a los abusos". El Ministerio Fiscal solicita provisionalmente para él una pena de prisión de siete años y medio por un delito continuado de abuso sexual a menor.

Agresión sexual en Ontinyent

Por otra parte, la fiscalía también pide de forma inicial diez años de prisión por un delito de agresión sexual para un hombre al que acusa de forzar sexualmente a una mujer en el domicilio de él en Ontinyent, el 22 de enero de 2023. El juicio está programado para el viernes 17 y el Ministerio Fiscal mantiene que "procesado y víctima estaban en el sofá de la vivienda, donde ella había acudido para ver una película, y el hombre intentó mantener relaciones sexuales con ella". "Ante la negativa de la víctima, el hombre la cogió con fuerza para someterla a tocamientos en sus partes íntimas y forzarla sexualmente pese a que ella le pedía que parara", prosiguen las mismas fuentes.