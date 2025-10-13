Xàtiva acoge el concierto de música de autor "Fines herbes, mel i romer"

Xàtiva acogerá el próximo viernes, 17 de octubre, a las 20 horas en la Casa de la Cultura el concierto de música de autor "Fines herbes, mel i romer" de los músicos Maria Moreno y Miquel Pérez. Los dos artistas ofrecerán un directo de su trabajo discográfico del mismo título, con destacadas colaboraciones musicales. El concierto cuenta con la colaboración institucional del Ayuntamiento de Xàtiva junto a la FVMP y el Institut Valencià de Cultura. En el concierto, Maria (voz e instrumentos de voz) y Miquel (voz y guitarra) estarán acompañados de las colaboraciones musicales de Tobal Rentero, (instrumentos de cuerda y viola de rueda); Jordi Pastor, (violín); Antonio Sánchez Barranco, (percusión y efectos), más la colaboración especial de Kiko Berenguer.

Cartel del concierto "Fines herbes, mel i romer", de Maria Moreno y Miquel Pérez en Xàtiva. / Levante-EMV

El concierto estará protagonizado por un repertorio basado en el CD "Fines herbes, mel i romer", en el cual destacan poemas musicados de Josep Piera i Marc Granell, además otras canciones inspiradas en las letras de Miquel Pérez, Ovidi Montllor, John Lennon, Paul Mc Cartney y Simon & Garfunkel, entre otros. "El pasado concierto de Dénia fue todo un éxito, como ahora será el de Xàtiva, donde tenemos todavía más ilusión. La gira continuará intermediando el circuito turístico valenciano hasta 2026. Los próximos conciertos y otras colaboraciones poético-musicales las podéis consultar en las redes sociales y en nuestra web, aunque la Vila Joiosa, El Puig o el Jardín Botánico de València serán citas destacadas para cerrar el 2025”, manifiesta Miquel Pérez.

Su trayectoria cuenta con conciertos y colaboraciones musicales tanto en España como Francia, Italia, Suiza, Alemania, Corea o China dónde ha realizado masterclass en varias ciudades. El guitarrista es poseedor de una amplia discografía que alcanza la interpretación del repertorio clásico desde su CD “Homenaje a Joaquín Rodrigo, Concierto de Aranjuez”(2017). Como compositor destacamos “Homero la Odisea”(2014), el espectáculo premiado en certámenes culturales y representado en el Palau de la Música de València. Sus grabaciones han sido reproducidas en radios y en RNE, además de haber acompañado a otros artistas valencianos como Pep Gimeno “Botifarra”.

El acompañamiento artístico de Maria Moreno cuenta con una carrera prolífica, realizando cursos de perfeccionamiento en varios países relacionados con el clarinete, la flauta de pico, el análisis musical, el jazz, la música popular, el canto y la percusión mediterránea. Actualmente, es profesora en el Conservatorio Profesional de Música de València en la especialidad de Cimientos de Composición y forma parte del grupo Melodemodomies, con el cual ha grabado discos sobre trabajos musicales y literarios. En 2018 grabó el CD “Sense meta ni rumb” con su tándem artístico, Miquel Pérez. Ha participado en numerosos recitales poéticos. Actualmente se interesa por el canto, la flauta de pico y la percusión mediterránea.

Tándem cultural y artístico

La colaboración artística entre Miquel Pérez y Maria Moreno empieza al 2014, con “Homero la Odisea”, donde relacionan la literatura, la música y las artes plásticas, representado en las principales salas de concierto valencianas, reeditado el 2017 en inglés y castellano. A partir de esta colaboración han grabado varios trabajos literarios como “Cants d’amor i de mort” de Ausiàs March en el 2017 y “Sense meta ni rumb”, presentando canciones propias y poemas hechos canción de autores valencianos. También “El Collar de la Coloma de Ibn Hazm de Còrdova” en el 2022 por encargo de la Biblioteca de Xàtiva, en el mil aniversario de la publicación del poemario. Han musicado los recitales poéticos vive dedicados a literatos universales como Federico García Lorca y Antonio Machado. Destaca la musicación del rapsoda Vicent Camps a Vila Amparo, la casa de Rocafort donde estuvo refugiado Machado antes de su exilio, a petición de la Generalitat Valenciana. Han actuado junto a la poeta Maria Josep Escrivà y han compuesto “El Hotel París” de Vicent Andrés Estellés con el rapsoda Tomàs Llopis. Ahora Xàtiva será el espejo donde disfrutar de su música de autor para continuar girando al largo y ancho de la geografía valenciana.