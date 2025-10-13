Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Xàtiva sustituirá 300 luminarias en los principales accesos y la zona oeste de la ciudad

El ayuntamiento adjudica la IX fase del Plan de Seguridad en Vías Urbanas con una inversión de 144.944 euros

Trabajos de sustitución de luminarias en Xàtiva.

Trabajos de sustitución de luminarias en Xàtiva. / A.X.

Redacción Levante-EMV

Xàtiva

El Ayuntamiento de Xàtiva ha adjudicado el contrato correspondiente a la IX fase del Plan de Seguridad de Vías Urbanas, destinado a la adquisición e instalación de luminarias con tecnología LED en el alumbrado público y al desplazamiento de columnas de iluminación en diferentes puntos de la ciudad.

La empresa Valdonaire Soluciones Técnicas SL ha resultado adjudicataria del contrato, tras el procedimiento abierto simplificado, por un importe total de 144.944,33 euros. El plazo de ejecución de los trabajos será de 80 días naturales a partir de la firma del contrato.

«Llevamos cerca de una década con este sistema de renovación de farolas que vamos implementando poco a poco en toda la ciudad. En esta ocasión vamos a mejorar la iluminación en polígonos como Meses, La Mola, polígono F y La Vila; pero sobre todo en la carretera de Genovés y en la zona de Corts Valencianes, 9 d’Octubre y Beata Inés», ha destacado el concejal de Servicios Públicos, Ignacio Reig, quien ha asegurado que la inversión supondrá el cambio de más de 300 farolas. Se espera que el contrato esté ejecutado antes de final de año.

Esta nueva fase del plan municipal permitirá mejorar la calidad lumínica y la seguridad vial en estos sectores de la ciudad mediante la sustitución de las antiguas luminarias por nuevas unidades LED de 80 y 120 W regulables, con una alta eficiencia energética. Estas contarán con un sistema inteligente que reduce la intensidad entre las dos y las seis de la madrugada, mientras que ofrece el 100 % de potencia entre las siete de la tarde y las doce de la noche, así como a partir de las seis de la mañana.

Reducción del consumo energético

Además de una mejora sustancial en la visibilidad nocturna y la uniformidad lumínica, el nuevo sistema LED permitirá reducir el consumo energético y los costes de mantenimiento, contribuyendo a los objetivos municipales de transición verde y reducción de emisiones.

Esta actuación forma parte de una estrategia continuada de modernización del alumbrado público de Xàtiva, basada en criterios de eficiencia energética, sostenibilidad y seguridad ciudadana. Con la finalización de esta novena fase, el Ayuntamiento consolida un proyecto que, desde hace años, ha ido renovando progresivamente el alumbrado de los principales ejes viarios y zonas residenciales de la ciudad.

