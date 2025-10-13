El Xàtiva Voleibol masculino gana al Almería y suma los tres primeros puntos

Los dos primeros equipos del Club Voleibol Xàtiva jugaban el pasado fin de semana la segunda jornada liguera en tierras andaluzas, en concreto en Almería. El conjunto masculino Familycash Xàtiva ganó al Michelin Almería por 0-3, consiguiendo la primera victoria y los tres primeros puntos en la nueva temporada en superliga2, mientras que el Ahora Vóley Xàtiva femenino caía por 3-1 frente al AVG Almería.

Jugadores del equipo masculino en un receso del partido. / Club Voleibol Xàtiva

En la superliga2 masculina, el Familycash Xàtiva venció a los locales, Michelin Almería, por 0-3, con parciales de 17-25, 15-25 y 25-27. Los de Borja Reyes y Daniel Mata demostraron en el primer set que iban a por todas, y pronto lograron las primeras diferencias (5-10). Una ventaja que les permitió arriesgar en su juego, tanto en saque como en ataque, facilitando el control del partido (15-21) y ganando finalmente por 17-25. Una segunda manga casi calcada de la primera, en la que los andaluces luchaban con uñas y dientes ante un conjunto setabense con una mayor regularidad (7-12). Una eficacia colectiva significativa los llevó a ganar por 15-25 poniendo el favorable 0-2 a sets en el marcador. El Michelin Mintonette Almería no se resignaría en ningún momento, pese a la diferencia en el marcador, y en el tercer y último set jugaron a destajo, arriesgando lo indecible, lo que obligaba a los de Xàtiva a ser algo más conservadores. La igualdad permaneció en el marcador durante una buena parte del periodo (17-17). Los de Xàtiva se adelantaron ligeramente con un ataque contundente (17-19), y llegaron a conseguir con mucho trabajo aumentar la diferencia en los momentos finales con un ataque muy efectivo (20-24), aunque cuando todo parecía cerrado, surgió de nuevo el tesón y la fuerza de los andaluces, que consiguieron empatar (24-24) llevando el final a un resultado incierto, que finalmente lograba resolver el equipo de Xàtiva con dos buenas acciones de Amorós.

Los máximos anotadores por el Xàtiva fueron Guillem García (16), Lázaro Amorós (12) y Pablo Pérez (11). Por el CV Xàtiva jugaron Pablo Pérez, Sergio Crespo, Héctor Sala, Ferran García, Guillem García, Lázaro Amorós, Jordi Escandell, Nicolás Herencia, Germán Llorens, Rubén Martínez, Sergio Peñalver, Pablo Climent y Pol Benlliure. Técnicos Borja Reyes y Daniel Mata. La próxima jornada, el sábado 18 de octubre a las 19 horas, el Xàtiva recibe la visita del CV Grupo Alfil Marbella Costa de Vóley.

En la Primera División nacional femenina, el Ahora Vóley Xàtiva no lograba puntuar en la cancha del AVG Almería, en un partido irregular de las setabenses. En el primer set arrancaron mal (4-1), aunque lograron remontar con buen juego (4-5), el partido entró en una fase de igualdad (12-11). Sin embargo, entraron en un bache que hizo incrementar las diferencias a las locales (18-12), lo que obligaba a pedir varios tiempos muertos para tratar de revertir la situación. Demasiada ventaja para gestionar la remontada y finalmente cedieron por 25-14. En el segundo set cambiaba el panorama, las setabenses pronto tomaron la iniciativa pese a la igualdad en el marcador (15-16). Un excelente final de set en el que aprovecharon los errores de las locales que estaban presionadas por el marcador adverso hizo que las de Xàtiva pusieran en tablas el partido con un gran juego (19-25). El tercer set transcurría con bastante igualdad (5-4), pero una serie de errores no forzados dieron ventaja a las locales, que trabajando bien en saque y ataque consiguieron de nuevo una ventaja significativa (20-12). Las de Xàtiva trataron de reaccionar, pero las locales mostraron una gran defensa que impedía la reacción visitante. En el cuarto set, las de Xàtiva empezaron bien posicionadas (1-3), con frescura en el juego, pero el joven equipo no tuvo continuidad, algo necesario en esta categoría, y de nuevo las andaluzas se adueñaron de la situación, manejando los tiempos del partido y ganando merecidamente por 25-14.

Por el CV Xàtiva jugaron Sandra Martínez, Taina Ferrer, Andrea Belaunzaran, Alison Quintin, Martina Ponzinibbio, Joaquina Ponzinibbio, Gloria Martínez, Iratxe Ortega, Adriana López, Carmen Pérez, Alejandra Bolinches, Mara Alcocel y Martina Valor. Técnicos, Rafael Mora, Javier Martínez y Pablo Tatay. La próxima jornada, sábado 18 de octubre a las 18:30 horas, las de Xàtiva viajarán a tierras murcianas para visitar al CV Molina de Segura.

Resultados categorías base

Ganaron con claridad los chicos del Xàtiva voleibol en la categoría de primera división junior masculino por 0-3 en la cancha del Lucentum de Alicante (19-25/25-27/9-25), con un primer y tercer set muy bien controlado por los de Xàtiva, y una mayor igualdad en el segundo set, que sacaron adelante los de Borja Reyes. Derrota del Xàtiva voleibol juvenil femenino en la segunda división autonómica, que viajaba a Catarroja el pasado viernes, por 3-1 (24-26/25-16/25-12/26-24). Un encuentro con resultado incierto, tanto en el primer como en el cuarto set, que finalmente cayeron para los locales el cuarto y para las visitantes el primero, empezando con buen pie. El tercer y cuarto set fueron de mayor dominio local.

En los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, el Dental Carralero Xàtiva de la primera división infantil masculina cedieron contra el liceo de Paterna por 0-3 (22-25/3-25/10-25), con un primer set muy igualado y emocionante, pero con dominio visitante en los dos sets siguientes. Gran victoria del Dental Carralero Xàtiva en la segunda división infantil femenina, remontando de nuevo un partido que se había puesto cuesta arriba, esta vez contra el Voley Grau de Castellón, 3-2 (19-25/15-25/25-17/25-13/15-6). Las castellonenses ganaron los dos primeros sets con claridad. Las de Xàtiva lograron remontar los dos siguientes, siendo capaces de forzar el tie-break. Un quinto set emocionante, con mejor dinámica setabense, les hizo remontar definitivamente.