El alumnado de primaria del colegio de Bocairent se trasladará después de Navidad al edificio reformado

La reforma y ampliación del CEIP Lluís Vives de Bocairent avanza "a buen ritmo", según han informado en un comunicado conjunto la dirección del centro, el AMPA y el ayuntamiento de la localidad. En concreto, estas fuentes indican que el proyecto, incluido en el Pla Edificant de la Generalitat, está ejecutado en un 61,40%: “Esto supone un importe de obra certificada por valor de 3.058.889,41 euros y que quedan pendientes de ejecutar actuaciones por 1.922.808,62 euros”. Las mismas fuentes destacan que el alumnado de primaria se trasladará al edificio reformado después de las vacaciones de Navidad y que toda la actuación finalizará a lo largo del presente curso escolar.

El comunicado señala que “el 61,40% realizado implica que el edificio de primaria está en fase de acabados y que se trabaja en las partes siguientes: el edificio deportivo, la urbanización interior de acceso entre niveles de parcela, pistas deportivas y la cobertura de itinerario entre primaria y comedor”.

Igualmente, dirección, AMPA y ayuntamiento afirman que trabajan con la previsión inicial “que el alumnado de primaria se traslade al edificio reformado al volver de las vacaciones de Navidad” y que “las obras finalicen completamente a lo largo del curso actual, 2025/2026”. Estas empezaron el pasado mes de diciembre, después de un largo periodo de paralización del proyecto que obligó a la Generalitat y el ayuntamiento a poner en marcha un segundo proceso de licitación y contratar una nueva empresa.

En este sentido, el mismo comunicado destaca “la profesionalidad y la implicación de CRIMSA (Construcciones, Rehabilitaciones, Instalaciones y Mantenimientos SA)”: “Las reuniones y visitas de seguimiento mensual que hacemos tanto con sus responsables como con la dirección facultativa muestran un extraordinario buen hacer por parte de la empresa contratada”, valoran los representantes locales.