"Asesinato en el Orient Express" abre la temporada teatral de otoño en Benigànim
El clásico de Agatha Christie protagonizado por Juanjo Artero llega este domingo al Auditorio Paco Salvador
El ayuntamiento presenta una programación que incluye espectáculos teatrales y musicales
Juan Antonio Boluda
El Auditorio Paco Salvador de Benigànim anuncia y presenta la programación de la nueva temporada de otoño, con una amplia oferta de espectáculos teatrales y musicales, que arranca este domingo 19 de octubre con la representación de la obra “Asesinato en el Orient Express” basada en el clásico de Agatha Christie, y protagonizada por el actor Juanjo Artero, reconocido por su amplia trayectoria en teatro, cine y televisión, con papeles destacados en series como Verano Azul, El Comisario o Servir y Proteger.
De la mano del programa Escalante en la Gira 2025, llegará el espectáculo de ilusionismo “Días de nocilla y magia” con Nacho Diago (25 de octubre), quien presentará una combinación de teatro gestual, comedia, magia y humor que hará revivir la ilusión de la infancia y el recuerdo de los "sándwiches de nocilla". La oferta musical llegará de nuevo de la mano de Saga Producciones con el espectáculo “Regresa a los 80” (8 de noviembre), un recorrido por las canciones de una década tan emblemática como inolvidable, un viaje fresco, emocionante y repleto de risas por la música de una época legendaria.
La obra “Alicia en el vaixell de les meravelles” (29 de diciembre), una producción de Trencadís Producciones, ofrecerá una aventura teatral para niños y niñas de todas las edades, una adaptación libre del clásico de Lewis Carroll que combina fantasía y realidad para hablar de migración, memoria y sueños compartidos entre generaciones. Con esta programación, la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Benigànim apuesta una vez más por la diversidad, acercando a la ciudadanía una oferta cultural de calidad y pensada para todos los públicos. Las entradas se pueden adquirir a través de Servientrada o en el mismo ayuntamiento.
