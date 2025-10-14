El Consell garantiza su apoyo al Centre Cultural Raimon que el PP de Xàtiva rechaza

El Consell que preside Carlos Mazón, a través de la Dirección General de Administración Local, confirmó este lunes al alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, su voluntad de continuar aportando los fondos comprometidos para la financiación de las obras de rehabilitación del antiguo monasterio de Santa Clara, donde se proyecta el Centre Raimon d'Activitats Culturals (CRAC).

El convenio que rubricó en 2021 el entonces president de la Generalitat, Ximo Puig, contemplaba una inyección de 3 millones de euros procedentes de las arcas autonómicas para hacer realidad el proyecto, que pretende poner en valor el convento y convertirlo en el refugio del vasto legado cultural que el cantautor setabense ha decidido donar a su ciudad -a través de una Fundación creada a los efectos-, entre obras pictóricas de primer nivel, libros, discos, partituras o correspondencia de gran valor.

Pese al cambio de gobierno y a las modificaciones de plazos que se han ido produciendo por la propia lentitud burocrática, la administración autonómica -a través del director general de Administración Local, José Antonio Redorat- ha trasladado al ayuntamiento que va a cumplir con el citado acuerdo en la última comisión de seguimiento y control del convenio.

Este apoyo de la Generalitat contrasta con la "rotunda oposición" al proyecto manifestada por el PP de Xàtiva, que en los últimos meses ha situado el CRAC en la diana de sus críticas: aseguran que se trata de un "capricho personalista del alcalde", una actuación "derrochadora y megalómana" que, afirman, "no responde a las necesidades reales de la ciudad". "No será tan descabellado cuando la propia Generalitat ha confirmado que va a aportar 3 millones", ha respondido hoy el equipo de gobierno a los populares tras volver a cargar contra el Centre Raimon contraponiéndolo con la falta de fondos para vivienda pública, un asunto que el ejecutivo local defiende que compete a la Generalitat.

En proceso de adjudicación

Las obras de rehabilitación de Santa Clara se licitaron en julio por 10,2 millones de euros y han despertado el interés de cinco constructoras. La previsión que maneja el consistorio es la de formalizar el contrato -una vez adjudicado- entre finales de noviembre y principios de diciembre. Si se cumple este escenario, se estima que los trabajos podrían comenzar en enero de 2026.

En el último encuentro con la Generalitat, el Ayuntamiento de Xàtiva ha solicitado el necesario reajuste de las anualidades fijadas en el convenio a través de una adenda ante los retrasos ocasionados por la compleja tramitación del proyecto que han impedido cumplir los plazos inicialmente previstos.

Hasta julio de 2025, la administración autonómica ya había abonado un total de 544.466 euros al consistorio setabense en concepto de gastos relacionados con los honorarios de redacción de proyectos o la ejecución de obras de arqueología.

Reprogramación

El expediente de contratación de las obras contemplaba inicialmente el pago a la adjudicataria de 1,18 millones de euros entre noviembre y diciembre de 2025, importe que en 2025 se elevaría a 4,5 millones. En 2027 se abonarían los 4,55 millones restantes de los trabajos, en función del cronograma estipulado, con un plazo de ejecución de 24 meses.

Sin embargo, dado que las obras no comenzarán este año, la corporación local considera pertinente que el resto de los fondos comprometidos que tiene pendientes de inyectar la Generalitat (2,5 millones) se dividan entre los tres próximos ejercicios, de forma que en 2026 la administración autonómica abone 1,1 millones de euros, en 2027 otros 1,1 millones y en 2028 invierta los 298.819,44 euros restantes.

El Ayuntamiento de Xàtiva solicitó 1 millón de euros de financiación para el CRAC a la Diputación de Valencia dentro del Plan de rehabilitación de patrimonio y está a la espera de que se resuelva la convocatoria. Hace una semana, el consistorio anunció que iba a presentar alegaciones contra la exclusión del proyecto del reparto de fondos europeos en el marco del Plan Edil. Son 6 millones de euros que se escapan y que, a la espera de otras vías, podrían obligar a elevar el esfuerzo económico a nivel municipal.