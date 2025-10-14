Detenido en Xàtiva tras robar en un coche e intentar acceder a una casa con gente dentro

Ocurrió el pasado sábado 11 de octubre, pasadas las once de la noche. Un hombre de nacionalidad extranjera y 46 años de edad fue detenido por la Policía Nacional como presunto autor de un robo con fuerza en un vehículo y por haber causado daños en una propiedad del carrer Blanc en la que había un grupo de celebración, tras haber intentado entrar en la misma. Fuentes de la Policía Nacional han confirmado a Levante-EMV que "acudieron varias patrullas a la zona tras recibir un aviso. El arrestado se encarón con otras personas que estaban de celebración en un bajo y ocasionó daños en la puerta. Antes, había robado en un coche". Las mismas fuentes oficiales han confirmado que el hombre cuenta con numerosos antecedentes policiales.

Mercado itinerante

Por otra parte, un hombre ha amenazado hoy a uno de los vendedores del mercado itinerante que se organiza en Xàtiva cada martes y viernes. Testigos presenciales han confirmado a este periódico que el incidente ha tenido lugar sobre las ocho de la mañana: "Uno de los vendedores estaba con la furgoneta y le han dicho que se apartara. Se ha puesto agresivo e, incluso, ha dado una patada. Toda la gente de alrededor se ha acercado y han avisado a la Policía".

Desde la Policía Nacional han confirmado que "hemos respondido a un aviso, que se ha solucionado con la presencia de los agentes tras hablar con todas las partes. No había armas".

Susto en la calle Corretegería

Por otra parte, esta mañana también se ha recibido un aviso por un incendio en la calle Corretgeria. Desde el Consorci de Bomberos han movilizado a varios efectivos, aunque luego no han tenido que actuar: "Se había incendiado algo que había en la cocina en el fuego, pero al llegar ya estaba todo apagado".