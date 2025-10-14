Enguera acoge la edición más especial de su Feria del Aceite

La Diputació de València ha acogido este martes la presentación de la III Feria del Aceite de Enguera, una edición especial marcada por la conmemoración del Centenario de Campoenguera Cooperativa, todo un referente de la provincia en la producción de Aceite de Oliva Virgen Extra de máxima calidad. Se trata de una cita que, tras dos ediciones, ya se ha ganado un espacio destacado en el calendario de la agricultura y la agroalimentación valenciana, y que ha contado desde su nacimiento con la colaboración de la Diputación.

En un acto que ha contado con la participación del presidente de la corporación provincial, Vicent Mompó, el diputado provincial de Turismo, Pedro Cuesta, y de la alcaldesa de Enguera, Matilde Marín, se han detallado las múltiples novedades y experiencias que forman parte este año de la feria, que se celebrará en la localidad de la Canal de Navarrés los días 17, 18 y 19 de octubre. El programa incluye una amplia variedad de actividades para todos los públicos, como son los concursos; talleres infantiles; showcookings; catas de aceite, vino y cerveza; visitas guiadas al municipio; rutas senderistas; música en directo; y visitas a una almazara.

Vicent Mompó ha destacado la importancia que tiene para la provincia de Valencia un producto como el aceite de oliva, “que nos define como pueblo y que representa no solo calidad y sabor, sino identidad, historia y dedicación. Esta feria además pone en valor a nuestros agricultores, los cuales destacan por trabajar el producto con paciencia, afecto y dedicación”. Mompó ha añadido que “la Feria del Aceite de Enguera es una celebración de la cultura agrícola valenciana y de la colaboración entre quienes trabajan día a día para que nuestra provincia continúe siendo referente de excelencia. Además, es una gran oportunidad para conocer el municipio y la comarca de la Canal de Navarrés”.

Rueda de prensa de presentación del programa. / D.V.

Por su parte, Pedro Cuesta ha resaltado “la apuesta que hizo la Diputación por esta feria desde su nacimiento. Apostamos fuerte por este evento y hemos comprobado que fue un acierto, visto el éxito que ha tenido, hasta el punto de que está poniendo el nombre de Enguera en el mapa internacional, con presencia en las principales ferias de turismo”.

La alcaldesa, Matilde Marín, ha agradecido el apoyo de la Diputación, “que supone un enorme espaldarazo que hace posible la celebración de una feria que implica a todos los sectores del pueblo. Lo que pretendemos cada año es aunar esfuerzos para poner en valor el aceite de oliva, que es la mejor forma de ayudar a nuestros agricultores”.

Actividades principales de la feria

El viernes tendrá lugar el II Concurso AOVE de escuelas de cocina, una edición centrada en las tapas, en la que participarán la escuela de Enguera junto a otras dos de la provincia de Alicante. Además, durante las tres jornadas, se han organizado talleres y catas infantiles de aceites, showcooking, cata de vinos y cervezas, conciertos con música en directo y tertulias gastronómicas.

Entre las actividades más destacadas, todos aquellos que se inscriban tendrán la oportunidad de participar en una recogida de aceitunas y comprobar en una almazara cómo se elabora el aceite. Además, se realizará una ruta senderista por la Vía Ferrata, el Castillo y el poblado íbero; y también visitas guiadas por Enguera para descubrir la historia, los monumentos y la gastronomía de la localidad.

El domingo se pondrá punto y final a la feria con un bingo musical en el Escenario Principal, en el que se darán premios a los ganadores. Todo aquel que lo desee puede inscribirse previamente en las actividades a través de la página web https://feriadelaceite.es/