Inaugurada la muestra que retrata la Xàtiva de Estellés a través de los ojos de los escolares

El CPFPA Bosch y Morata de Xàtiva (Escuela de Adultos) acogió el pasado miércoles la inauguración de la muestra fotográfica "Passejades escolares per Xàtiva amb Estellés", una actividad impulsada por la Associació Amics de la Costera con la colaboración de la Agrupació Fotogràfica Setabense d'Aficionats (Afsa).

A la inauguración asistieron miembros de las juntas directivas de AFSA y de Amics de la Costera, así como las regidoras del Ayuntamiento de Xàtiva Amor Amoró y Lena Baraza. El presidente de Amics, Vicent Torregrosa, dio las gracias al centro por acoger la muestra y a los colegios por tan favorable respuesta a esta iniciativa. Marchirant se mostró gratamente sorprendido por el hecho que durante las actividades, los alumnos (de quinto y sexto de primaria) fueron muy curiosos y se mostraron verdaderamente interesados en la fotografía. Amorós cerró las intervenciones felicitando a los impulsores de la idea, que acerca a los alumnos a una actividad cultural muy relevante.

La muestra permanecerá abierta al público, dentro del horario del centro, en el vestíbulo, hasta el 31 de octubre. Cuenta con un total de 55 fotografías de los miembros de AFSA que han participado y de los alumnos, todos ellos de quinto y sexto de primaria de siete centros de Xàtiva. Amics de La Costera organizó unas cuantas salidas por varios puntos (Dos rutas Literarias) del núcleo antiguo, todos ellos vinculados al recorrido del poeta Vicent Andrés Estellés por la ciudad que cristalizó en el famoso poemario Xàtiva, de 1980.

Inauguración de la exposición, el pasado miércoles. / Amics de la Costera

Aprendizaje fotográfico

Los componentes de AFSA acompañaron a los alumnos y previamente les explicaron, en los propios centros, claves del arte de la fotografía: encuadres, uso de la luz natural, composición, enfoque... L s escolares han usado esas instrucciones para hacer ellos mismos fotografías, muchas de las cuales (una selección) forman parte de la muestra. A cada escuela de Xàtiva participante la han acompañado unos miembros de AFSA. Francesc Barberà y Trini Serrano, con el Attilio Bruschetti; Rafae Manjón y Javier Soro, con el colegio la Inmaculada; Antoni Marzal, con el Gozalbes Vera; Eduard Francés, con Nuestra Señora de la Seu-Dominicas; Vicent Marchirant y Josep Enric Boluda, con el Jacinto Castanyeda; de nuevo Trini Serrano y Francesc Barberà, con el Taquígraf Martí, y Vicent Marchirant y Mª Rosa Monago, con el Martínez Bellver.

Desde Amics de la Costera han explicado que entre los objetivos principales de la actividad figuran acercar al alumnado al arte de la fotografía a la vez que conocer la figura y la obra del poeta Vicent Andrés Estellés, pero también acercarles al conocimiento básico de la poesía y localizar e identificar elementos del patrimonio local. «Pasear por la ciudad y disfrutar de espacios emblemáticos, de la obra poética de Estellés, del dibujo y de la fotografía» es la aspiración de esta iniciativa, explican los organizadores.

La muestra, de la que se ha editado un extenso catálogo con más de cuarenta de las imágenes, tanto de AFSA como de los alumnos, que ha sido distribuido al alumnado participando, a través de los respectivos centros educativos, cuenta con la colaboración de la Conselleria de Cultura y del Ayuntamiento de Xàtiva y forma parte de los actos del Any Estellés.