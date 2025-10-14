La planta solar en el vertedero de la Clariana de Ontinyent aleja el refugio de animales anunciado en 2019

El grupo municipal socialista de Ontinyent ha pedido claridad y transparencia sobre el futuro del antiguo vertedero de residuos no peligrosos de La Clariana, ante el reciente anuncio de su transformación en una mega planta fotovoltaica.

El PSOE de Ontinyent califica de "inaceptable" que el alcalde Jorge Rodríguez y su equipo "hayan dado la espalda a la ciudadanía ocultando información sobre un proyecto que, en 2019, se presentó como una apuesta por la protección de los animales y el medio ambiente".

El pasado 4 de octubre, el Consell de la Generalitat declaró prioritario el proyecto energético “PS NRG Vertedero Ontinyent”, promovido sobre terrenos propiedad de GIRSA, empresa mixta compartida por la diputación y FCC. La instalación prevé ocupar 27.000 m² de una parcela de 240.000 m² con 4.082 módulos fotovoltaicos y una potencia de 1,65 megavatios (MW).

“Queremos saber qué ha pasado con el refugio de animales que se prometió a las protectoras y a toda la ciudadanía”, ha señalado el concejal socialista José Antonio Martínez, quien recuerda que el propio alcalde anunció en 2019 la cesión de una parcela de 34.525 m² —incluidas las antiguas oficinas del vertedero— para desarrollar el proyecto junto a la Protectora de Animales de la Vall d’Albaida. “Entonces se aseguró que ya se contaba con la cesión de los terrenos por un periodo mínimo de 10 años y máximo de 25. Ahora, seis años después, lo único que tenemos son placas solares y silencio”, lamenta Martínez.

El edil subraya que el espacio tiene un gran potencial para acoger un refugio de animales y un aula de naturaleza, aprovechando las edificaciones existentes (unos 430 m² en dos alas independientes) y desarrollando un bosque mediterráneo con especies autóctonas que sirva como pulmón verde y sumidero de CO₂.

“En lugar de apostar por un proyecto de carácter social y ambiental, el gobierno de Jorge Rodríguez ha decidido convertir La Clariana en un negocio energético, sin ofrecer explicaciones ni garantías sobre el futuro de los compromisos adquiridos con las protectoras y con la ciudadanía de Ontinyent”, ha criticado Martínez.

Por todo ello, el grupo municipal socialista exige al alcalde y a Girsa "que den la cara, aclaren qué ha pasado con el proyecto del refugio y garanticen que la planta fotovoltaica no anulará el desarrollo medioambiental ni la regeneración del entorno natural comprometido con Ontinyent".

Piden apoyo a las familias de menores dependientes

Por otra parte, el PSPV-PSOE de Ontinyent también ha querido poner el foco en la realidad "que viven muchas familias con hijos e hijas con discapacidad o necesidades especiales". Familias que, día a día, "se enfrentan a trámites interminables, silencios administrativos y falta de respuestas, mientras luchan por ofrecer a sus pequeños una vida plena y digna".

Casos como el del menor de Ontinyent con síndrome de Down Bosco —al que se le ha denegado el reconocimiento de dependencia pese a contar con informes profesionales que lo avalan— evidencian, según la agrupación socialista, “la necesidad urgente de revisar y reforzar el sistema de atención y apoyo a la dependencia”.

“No podemos permitir que las familias se sientan solas, desorientadas o desamparadas frente a un sistema que debería protegerlas”, han subrayado desde el PSPV-PSOE de Ontinyent.

Desde la formación se insiste en que la atención temprana, la dependencia y los cuidados no deben depender de decisiones políticas ni de recortes presupuestarios, sino del compromiso humano y social de acompañar a quienes más lo necesitan.

“Defendemos un modelo público que escuche, que entienda y que actúe con sensibilidad y empatía”, han añadido.

El objetivo, remarcan, es que ninguna familia se quede atrás y que ningún niño o niña de Ontinyent quede atrapado en el limbo de la dependencia. El PSPV-PSOE apuesta por "una administración cercana, que mire a las personas a los ojos, que acompañe cada proceso y que devuelva la confianza a las familias".

En este sentido, la agrupación socialista hace un llamamiento a todas las instituciones para trabajar de la mano, desde el respeto y la cooperación, por un sistema de apoyo que garantice la igualdad de oportunidades y la justicia social.

“Las familias que hoy se sienten solas merecen una sociedad que las abrace, las escuche y camine a su lado. Queremos centrar nuestras políticas en generar, promover y llegar. Lo importante para nosotros es el pueblo y sus necesidades. Nadie está solo para afrontar estas luchas ni tantas otras”, concluyen desde el PSPV-PSOE de Ontinyent.