El PP y el equipo de gobierno se enfrentan por la política de vivienda en Xàtiva

El Partido Popular de Xàtiva ha criticado este martes la acción municipal en materia de vivienda del equipo de gobierno. La formación afea al alcalde que "prometió en campaña 100.000 € anuales para ayudas al alquiler joven que nunca se han materializado, mientras prioriza más de 10,2 millones para el Centro Raimon de Actividades Culturales (CRAC)". “Es el retrato de un modelo que prefiere las fotos a las llaves”, aseguran los populares.

El PP plantea como solución que el ayuntamiento se adhiera al Plan Vive de la Generalitat, en virtud del cual los ayuntamientos ceden suelo municipal para que empresas constructoras levanten promociones de alquiler asequible. "Otros municipios ya están ofreciendo suelo y firmando convenios para acelerar la construcción de vivienda asequible. Xàtiva debe adherirse ya al Plan VIVE/VIU y poner suelo municipal a disposición: ese es el camino para aumentar oferta real y bajar precios”, insisten los populares.

Desde el partido encabezado por Marcos Sanchis mantienen que "la inseguridad, la ocupación y la falta de limpieza y mantenimiento en zonas del casco histórico desincentivan que jóvenes y familias se instalen y rehabiliten viviendas". “No hay plan integral de barrio: sin seguridad, sin servicios básicos al día y con redes obsoletas, nadie se muda por decreto”, afirman.

Por eso, plantean también "activar una línea estable de 100.000 € anuales en ayudas al alquiler joven, con bases y convocatorias transparentes", junto con un plan integral de barrio para el casco histórico y un "programa de rehabilitación de fincas y viviendas en el centro histórico, facilitando licencias, cooperando con propietarios y canalizando inversiones".

Marcos Sanchis (PP) pide “menos quejas y más gestión. Adherirse al Plan VIVE/VIU, movilizar suelo municipal, activar de inmediato las ayudas al alquiler joven que Cerdà prometió y lanzar un plan de rehabilitación del casco histórico con seguridad y limpieza reforzadas. Eso es política de vivienda de verdad". Y apostilla: “El PSOE de Xàtiva lleva diez años sin una política de vivienda creíble. Nos tendrán enfrente mientras sigan incumpliendo promesas y bloqueando la única salida seria: más oferta, más rehabilitación y más gestión.”

Ley estatal de vivienda

El equipo de gobierno de Xàtiva ha salido al paso de las acusaciones. "El PP de Xàtiva llega a unos extremos de darle la vuelta a la realidad que no dejan de sorprender. Ahora ataca al gobierno municipal en materia de vivienda, cuando no hace ni un mes que en el pleno del ayuntamiento se aprobó una moción que precisamente exigía a la Generalitat (curiosamente encabezada por el mismo partido que Marco A. Sanchis representa en Xàtiva) que aplique de una vez la normativa estatal en materia de vivienda.

"La Ley por el Derecho a la Vivienda de 2025 es una norma pionera para regular los precios y proteger a las personas inquilinas. Sin embargo, la Generalitat Valenciana está retrasando su aplicación efectiva, dejando en papel mojado medidas que son urgentes para garantizar el derecho a la vivienda. La ausencia de declaraciones de zonas tensionadas por parte de la Generalitat, la falta de un registro actualizado de grandes tenedores y la insuficiente apuesta por incrementar el parque público de vivienda están perjudicando directamente a las personas que más lo necesitan", apuntan desde el ejecutivo local.

"Además, parece que Marco A. Sanchis quiere ocultar que la Generalitat se comprometió a destinar 3,1 millones de euros para adquirir casas en el casco antiguo y reformarlas para su alquiler a jóvenes, el conocido plan de vivienda joven en el casco antiguo de Xàtiva, que fue el proyecto más votado en los presupuestos participativos de la Generalitat en 2022. En cambio, en esta legislatura ni siquiera han cumplido con los compromisos de adquisición de viviendas que la GVA había firmado", recalcan.

"Respecto al “raca-raca” del CRAC, solo decirle a Marco A. Sanchis que no será un proyecto tan descabellado cuando la propia GVA confirmó ayer que aportará sus 3 millones de euros", zanjan las mismas fuentes.