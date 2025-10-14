El promotor de la línea de alta tensión Almansa-Montesa suspende pagos y renuncia al proyecto

Este lunes, la Cooperativa del Campo de Moixent acogió una reunión informativa de la Plataforma STOP Macrorenovables en la Costera para abordar los diversos grandes proyectos de energías renovables que afectan a la comarca.

La primera noticia que se puso encima de la mesa fue que Figsel Trade, SL, filial de la multinacional francesa Akuo y promotora de la planta fotovoltaica Almansa y de la línea de alta tensión proyectada para evacuar la energía entre esta localidad albaceteña y Montesa, ha abandonado el proyecto tras declararse en concurso de acreedores en mayo. Actualmente, un juzgado de Madrid ha iniciado su proceso de liquidación.

Pese a esta circunstancia, la plataforma ha acordado continuar con las acciones judiciales, puesto que no se descarta que el proyecto pueda venderse a otra empresa y continúe o reinicie la tramitación en un futuro. En septiembre, tres de las asociaciones de la plataforma (Acció Ecologista - Agró, ASVONA y Montesa Territori Viu) presentaron una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para reclamar la anulación de la Declaración de Impacto Ambiental y la Autorización Administrativa Previa.

Igualmente, los intervinientes acordaron pedir a la administración que ejecute el aval presentado por Figsel Trade, para garantizar la operación. La línea de alta tensión diseñada desde Almansa iba a medir 36 kilómetros de longitud y a atravesar los términos de Vallada, la Font de la Figuera, Moixent y Montesa. La promotora tuvo muchos problemas para obtener el visto bueno de la Comisión Nacional de Competencia a la operación, dadas las dudas que despertaba la solvencia técnica de la empresa.

La subestación de Montesa, ante el TSJ

Por otro lado, Montesa Territori Viu y Acció Ecologista-Agró, han iniciado un contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la ampliación de la subestación de Montesa, por no haber realizado evaluación de impacto ambiental. La ampliación de esta subestación permitiría conectar los diversos proyectos de energías renovables impulsados en la Costera y las comarcas vecinas, por lo que la plataforma conservacionista considera que es de vital importancia que disponga de evaluación de impacto ambiental. Se están recaudando fondos para pagar los gastos judiciales en Madrid.

La tercera gran actuación que despierta preocupación a nivel medioambiental en el territorio son las macroplantas fotovoltaicas promovidas por la empresa pública estatal Acuamed en los términos de Llanera de Ranes y Moixent para abaratar los costes energéticos del trasvase del Júcar-Vinalopó.

Como avanzó este diario, la primera intervención ya superó el trámite de información pública, mientras que la segunda se encuentra en espera de que comience la tramitación. La plataforma recalca que la Balsa de San Diego se encuentra fuera de funcionamiento y no ve conveniente que se quiera cubrir ese déficit con plantas fotovoltaicas alejadas de los campos alicantinos que reciben el trasvase.

Además, los afectados temen que parte de la estrategia de Acuamed y los regantes del sur consista en "detraer los derechos de riegos de las zonas afectadas en Llanera y Moixent, para alimentar el trasvase Júcar-Vinalopó".

Desde la plataforma recuerdan que exisen otros proyectos en ciernes que afectarán a la población y a la agricultura de la comarca, como los parques eólicos de la Solana de Moixent, la Presa de Montesa o el nuevo corredor de hidrógeno verde entre Montesa y Cartagena.