La respuesta de Ontinyent tras la dana se pone como ejemplo en Bruselas: "El cambio climático exige decisiones valientes"

La devastadora dana que en 2019 sacudió Ontinyent marcó un punto de inflexión en la relación de esta ciudad con su territorio y, más concretamente, con su río, el Clariano. El camino que ha recorrido la capital de la Vall d'Albaida para reponerse de la catástrofe incrementando sus niveles de defensa y adaptando su urbanismo, ha sido expuesto este martes, bajo el paraguas de una delegación de la Diputación de Valencia, como ejemplo de buenas prácticas en materia de resiliencia urbana en la sede del Comité de las Regiones de Bruselas, uno de los principales foros de la Unión Europea dedicados al desarrollo regional y la cooperación territorial entre países miembros.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha recordado que el episodio de lluvias torrenciales golpeó especialmente al barrio de Cantereria, donde tuvieron que desalojarse un centenar de personas. A partir de ahí, el ayuntamiento coordinó una respuesta basada principalmente en la adquisición de 41 inmuebles en riesgo de inundación para su posterior demolición, con la idea de convertir la zona en un parque inundable recreativo junto al Clariano que ya es una realidad exitosa en la ciudad después de una millonaria inversión de la que han formado parte todas las administraciones superiores, incluido el Gobierno Central, la diputación y la Generalitat.

"Lo difícil para nosotros fue tomar la decisión: habíamos sufrido otras inundaciones y decidimos que no nos volvería a pasar, no íbamos a poner en riesgo vidas humanas", ha señalado en Bruselas Rodríguez, que ha aprovechado para reclamar una reducción de la carga burocrática de las administraciones para afrontar este tipo de catástrofes. "Para momentos extraordinarios necesitamos mecanismos extraordinarios de contratación y fiscalización del gasto", ha incidido el alcalde, que ha lamentado los "complejos trámites burocráticos" que tienen que encarar los ayuntamientos a la hora, por ejemplo, de pedir fondos europeos, con un personal muy reducido.

Natàlia Enguix y Jorge Rodríguez, junto a Reme Mazzolari y Juan Ramón Adsuara. / Levante-EMV

La recuperación del colector de aguas pluviales que quedó destrozado tras la dana fue la actuación de mayor envergadura a la que tuvo que enfrentarse Ontinyent. La vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix, ha detallado las actuaciones desplegadas para sacar el trazado que transitaba por dentro del cauce del río con una inyección global de 9 millones de euros financiada por la Generalitat y ejecutada por la empresa pública de aguas. "El nuevo colector nos permite ahorrar un 60% del canon de vertidos: se ha reducido la cantidad de agua que se lleva a la depuradora y eso ha repercutido en un ahorro económico y en la regeneración de diversas zonas del río Clariano", ha explicado Enguix. "Además, si llega una próxima dana estamos preparados para evacuar excedentes y que no vuelva a romperse el colector", ha ahondado la también regidora ontinyentina.

"Cuando hablamos de hacer frente al cambio climático hay que tomar decisiones políticas valientes como las que tuvimos que tomar cuando reubicamos a 45 familias a otras zonas de la ciudad", ha remarcado Enguix. "Esta ha sido una experiencia que ha transformado nuestra ciudad: la catástrofe se ha convirtió en una oportunidad para devolverle al río lo que era del río y tener una zona de recreo y un colector en condiciones", ha apostillado. La actuación de Ontinyent tras la dana ha sido galardonada tanto por el Ministerio de Vivienda como por el Colegio de Arquitectos de la Comunitat Valenciana como ejemplo de buena práctica de gestión del territorio.

Más concienciación

En la delegación de la Diputació de València que ha participado este martes en la Semana Europea de las Regiones y Ciudades también han intervenido la diputada de Carreteras, Reme Mazzolari, y el diputado delegado de Fondos Europeos, Juan Ramón Adsuara, que han defendido el importante papel de la corporación provincial tras la tragedia del 29-O. La ponencia institucional en la que han hablado, seguida de un posterior coloquio con preguntas, se titulaba ‘La DANA de Valencia y Ontinyent: resiliencia local y gobiernos intermedios frente a las catástrofes’.

Jorge Rodríguez también ha asegurado que las últimas catástrofes y avisos evidencian que "no hemos aprendido nada". "Falta organización con las alertas: un ayuntamiento cierra parques, otro los abre... Desde el gobierno supramunicipal debería definirse qué es una alerta y cómo se tiene que actuar", ha señalado el alcalde de Ontinyent, que echa en falta una mayor concienciación y preparación ciudadana frente a este tipo de situaciones.