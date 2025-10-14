Un total de 182 obras de 19 países participan en la XVIII Bienal Internacional de Grabado "José de Ribera" de Xàtiva

La XVIII Bienal Internacional de Grabado “José de Ribera” de Xàtiva ha duplicado la participación respecto a la edición anterior, con un total de 182 obras procedentes de 19 países y presentadas por 99 artistas participantes, ya que cada uno de ellos podía presentar hasta dos obras.

Las obras provienen mayoritariamente de España, con un total de 100 trabajos (54,95% del total), pero también se han recibido propuestas de Argentina (13 obras, 7,14%), México (10 obras, 5,49%), Italia (10 obras, 5,49%), Polonia (10 obras, 5,49%), Chile (6 obras, 3,30%) y Colombia (5 obras, 2,75%). También hay participación de otros países como Francia, Ecuador, Bulgaria, Brasil, Austria, Alemania, Guatemala, Paraguay, Uruguay, Serbia y Perú, lo que confirma la proyección internacional de la Bienal. En cuanto a la participación por género, han concurrido 45 mujeres, 53 hombres y una persona que no especifica el género.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Xàtiva, Alfred Boluda, ha expresado: “Esta edición ha tenido una participación muy amplia tanto por el número de obras, 182, como por su procedencia, ya que se han presentado piezas de una gran diversidad de países”. Y ha añadido: “Es algo que nos llena de alegría porque significa que esta Bienal es una cita importante que se proyecta y se activa más allá del ámbito comarcal o autonómico, alcanzando incluso un nivel internacional”.

El certamen, que se celebra desde el año 1991 en conmemoración del 400 aniversario del nacimiento del pintor setabense José de Ribera ‘El Españoleto’, está patrocinado conjuntamente por el Ayuntamiento de Xàtiva y el Rotary Club Xàtiva desde sus inicios, y cuenta con un carácter internacional y un gran reconocimiento en el ámbito de las artes gráficas contemporáneas.

JURADO DE LA BIENAL 2025

En cuanto al jurado de esta edición, está integrado por destacadas figuras del mundo de las artes plásticas. En primer lugar, Carles Méndez Llopis, doctor en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia e investigador especializado en procesos creativos de la gráfica contemporánea, quien también ha participado como artista visual en más de un centenar de exposiciones en museos y galerías de reconocido prestigio internacional.

En segundo lugar, Hortensia Mínguez García, también doctora en Bellas Artes, especialista en grabado y sistemas de estampación, y profesora del Departamento de Dibujo de la Universidad Politécnica de Valencia. Su trayectoria investigadora se ha centrado en el ámbito del libro de artista y la gráfica posmoderna, y ha publicado en diferentes editoriales y revistas de prestigio internacional. Como artista ha expuesto también en centenares de muestras en todo el mundo.

Completa el jurado Luis Miguel Ardevínez Hernández, artista madrileño con una extensa trayectoria que combina compromiso social y búsqueda plástica. Formado en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, participó en los años setenta en colectivos de artistas antifranquistas y trabajó con maestros como Antonio López García y Antonio Saura. Ha realizado cerca de cincuenta exposiciones individuales y más de doscientas colectivas, con obra presente en instituciones como el Museo de Bellas Artes de San Fernando o el Museo del Grabado de Fuendetodos, y con presencia internacional en ciudades como París, Lisboa o Tokio.

Además, el jurado cuenta con representación del Ayuntamiento de Xàtiva, a través del concejal de Cultura, Alfred Boluda, y del Rotary Club Xàtiva, con su presidente, José Ibáñez.

PREMIO Y FECHAS DE LA EXPOSICIÓN

El jurado seleccionará un máximo de 40 obras que se presentarán en la exposición oficial y que tendrá lugar en la Sala de las Columnas de la Casa de Cultura del 30 de octubre al 13 de diciembre de 2025. Asimismo, la Bienal contempla un único premio, que no podrá quedar desierto, dotado con 5.000 euros, sujetos a las normativas fiscales vigentes. La obra premiada, así como la plancha original y una serie de 25 estampas numeradas y firmadas por el autor o autora, pasarán a formar parte del patrimonio municipal. Con las obras seleccionadas también se editará un catálogo.