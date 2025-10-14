La vía ciclopeatonal en la antigua CV-611 costará 830.000 euros

El impulso de la movilidad sostenible, aparcando los vehículos motorizados y con una comunicación menos contaminante, suma un nuevo proyecto en la Vall d’Albaida con la creación de una vía ciclopeatonal en la antigua carretera CV-611A que unía Benigànim y la Pobla del Duc. La construcción de la nueva carretera entre la dos poblaciones hace más de cinco años relevó el antiguo trazado a una vía alternativa secundaria a la carretera principal, sirviendo como vía de servicio de uso agrícola, principalmente, para acceder a campos de cultivo de la zona. En los últimos tiempos se ha incrementado el uso deportivo de ciclistas y viandantes de este trazado, que se acondicionará para adaptar el vial a esta nueva función. La futura vía verde también afectará a Quatretonda.

Tramo de la antigua carretera entre Benigànim y la Pobla del Duc sobre la que discurrirá la vía ciclopeatonal. / Levante-EMV

La Diputació de València ha sometido a información pública el proyecto, que cuenta con un presupuesto de 830.797 euros y un plazo de ejecución de 4 meses a partir del acta de replanteo. Los trabajos se centrarán en reaprovechar la carretera CV-611A, con la reutilización y adaptación de la plataforma del antiguo trazado para habilitar el carril ciclopeatonal. Se adecuará la plataforma existente y caminos rurales para permitir el paso de ciclistas y peatones y el tráfico agrícola, en este caso únicamente para vecinos de parcelas en la zona, apunta el proyecto. La plataforma de la carretera dispone de un ancho de 6 metros. Con la obra, se diferenciará un carril de dos metros para el paso de peatones y los 4 metros restantes de la plataforma serán para el tráfico ciclista en compatibilidad con el paso de vehículos agrícolas.

La obra incluye el tratamiento y sellado de grietas y fisuras que presenta la vía actualmente. Una vez preparada la superficie, en la calzada se procederá al tratamiento consistente en suministro y puesta en obra de revestimiento de protección de pavimento urbano en carriles bici o zonas peatonales sobre aglomerado asfáltico, según detalla el proyecto. La zona peatonal se ejecutará en color ocre, mientras que la zona ciclista y de vehículos agrícolas será en color gris oscuro/negro. La actuación incluirá la señalización de la vía ciclopeatonal, tanto horizontal como vertical, y se plantea limitar la velocidad a 30 km/h para “dotar de la máxima seguridad posible a peatones y ciclistas”, apunta el documento. La obra se completará con la colocación de mobiliario urbano, con bancos, papeleras y aparca bicis en las parcelas de titularidad de la Diputació; y alumbrado público, con una línea de farolas.

Trazado de la antigua CV-611 por donde pasará la vía ciclopeatonal. / Levante-EMV

Los objetivos de la actuación apuntan a la adecuación de la plataforma existente para poder cruzar en bicicleta o a pie, no solo por una actividad recreativa, sino por una conexión no motorizada entre núcleos urbanos; conseguir que las personas puedan utilizar esta vía alternativa, de forma cotidiana sin necesidad de utilizar los vehículos a motor con una mejor accesibilidad y seguridad y promover el deporte y los hábitos de vida saludables, remarca el proyecto. También se busca potenciar la conexión con la naturaleza y el patrimonio paisajístico con seguridad, adecuando los actuales caminos de manera que no suponen un peligro para los peatones y ciclistas frente a los automóviles; cumplir con uno de los objetivos del PMUS para promover la movilidad sostenible; implementar ejes transversales de transporte sostenible que enriquezcan los ejes de conexión primaria en dirección norte-sur; y reducir el número de desplazamientos en vehículo a través de la naturaleza favoreciendo el transporte no motorizado, subrayan.