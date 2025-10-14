Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La vía ciclopeatonal en la antigua CV-611 costará 830.000 euros

La Diputació somete a información pública el proyecto para convertir la carretera entre Benigànim y la Pobla del Duc, ahora utilizado como acceso a parcelas agrícolas, en un recorrido para ciclistas y viandantes

Camino que será adecuado para la vía ciclopeatonal, con el núcleo urbano de uno de los pueblos al fondo.

Camino que será adecuado para la vía ciclopeatonal, con el núcleo urbano de uno de los pueblos al fondo. / Levante-EMV

Ruth Tomàs

Xàtiva

El impulso de la movilidad sostenible, aparcando los vehículos motorizados y con una comunicación menos contaminante, suma un nuevo proyecto en la Vall d’Albaida con la creación de una vía ciclopeatonal en la antigua carretera CV-611A que unía Benigànim y la Pobla del Duc. La construcción de la nueva carretera entre la dos poblaciones hace más de cinco años relevó el antiguo trazado a una vía alternativa secundaria a la carretera principal, sirviendo como vía de servicio de uso agrícola, principalmente, para acceder a campos de cultivo de la zona. En los últimos tiempos se ha incrementado el uso deportivo de ciclistas y viandantes de este trazado, que se acondicionará para adaptar el vial a esta nueva función. La futura vía verde también afectará a Quatretonda.

Tramo de la antigua carretera entre Benigànim y la Pobla del Duc sobre la que discurrirá la vía ciclopeatonal.

Tramo de la antigua carretera entre Benigànim y la Pobla del Duc sobre la que discurrirá la vía ciclopeatonal. / Levante-EMV

La Diputació de València ha sometido a información pública el proyecto, que cuenta con un presupuesto de 830.797 euros y un plazo de ejecución de 4 meses a partir del acta de replanteo. Los trabajos se centrarán en reaprovechar la carretera CV-611A, con la reutilización y adaptación de la plataforma del antiguo trazado para habilitar el carril ciclopeatonal. Se adecuará la plataforma existente y caminos rurales para permitir el paso de ciclistas y peatones y el tráfico agrícola, en este caso únicamente para vecinos de parcelas en la zona, apunta el proyecto. La plataforma de la carretera dispone de un ancho de 6 metros. Con la obra, se diferenciará un carril de dos metros para el paso de peatones y los 4 metros restantes de la plataforma serán para el tráfico ciclista en compatibilidad con el paso de vehículos agrícolas.

La obra incluye el tratamiento y sellado de grietas y fisuras que presenta la vía actualmente. Una vez preparada la superficie, en la calzada se procederá al tratamiento consistente en suministro y puesta en obra de revestimiento de protección de pavimento urbano en carriles bici o zonas peatonales sobre aglomerado asfáltico, según detalla el proyecto. La zona peatonal se ejecutará en color ocre, mientras que la zona ciclista y de vehículos agrícolas será en color gris oscuro/negro. La actuación incluirá la señalización de la vía ciclopeatonal, tanto horizontal como vertical, y se plantea limitar la velocidad a 30 km/h para “dotar de la máxima seguridad posible a peatones y ciclistas”, apunta el documento. La obra se completará con la colocación de mobiliario urbano, con bancos, papeleras y aparca bicis en las parcelas de titularidad de la Diputació; y alumbrado público, con una línea de farolas.

Trazado de la antigua CV-611 por donde pasará la vía ciclopeatonal.

Trazado de la antigua CV-611 por donde pasará la vía ciclopeatonal. / Levante-EMV

Los objetivos de la actuación apuntan a la adecuación de la plataforma existente para poder cruzar en bicicleta o a pie, no solo por una actividad recreativa, sino por una conexión no motorizada entre núcleos urbanos; conseguir que las personas puedan utilizar esta vía alternativa, de forma cotidiana sin necesidad de utilizar los vehículos a motor con una mejor accesibilidad y seguridad y promover el deporte y los hábitos de vida saludables, remarca el proyecto. También se busca potenciar la conexión con la naturaleza y el patrimonio paisajístico con seguridad, adecuando los actuales caminos de manera que no suponen un peligro para los peatones y ciclistas frente a los automóviles; cumplir con uno de los objetivos del PMUS para promover la movilidad sostenible; implementar ejes transversales de transporte sostenible que enriquezcan los ejes de conexión primaria en dirección norte-sur; y reducir el número de desplazamientos en vehículo a través de la naturaleza favoreciendo el transporte no motorizado, subrayan.

