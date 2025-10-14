Xàtiva impulsa una formación para cuidadores y cuidadoras de personas en situación de dependencia
La formación combina contenidos teóricos y prácticos para dar apoyo a las personas cuidadoras y mejorar la atención y el bienestar de las personas dependientes
El Ayuntamiento de Xàtiva, a través del departamento de Servicios Sociales, ha organizado entre los meses de octubre y diciembre una formación dirigida a personas cuidadoras de personas mayores y niños en situación de dependencia.
Cabe destacar que, actualmente, el municipio tiene registrados 685 expedientes con prestación económica por cuidados en el entorno familiar, un dato que evidencia la importancia de esta iniciativa.
La formación, que combinará contenidos teóricos y prácticos, tiene como finalidad mejorar la calidad de la atención y el bienestar de las personas dependientes, al mismo tiempo que ofrece apoyo a sus cuidadores y cuidadoras. Entre los objetivos principales destacan: proporcionar conocimientos básicos de atención sociosanitaria, fomentar la autonomía personal y las relaciones con el entorno, y ofrecer recursos emocionales.
Además, el programa pretende también ser un espacio de encuentro e intercambio de experiencias, así como reconocer socialmente la labor fundamental de las personas cuidadoras y favorecer su futura integración en el mercado laboral.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos son los municipios con alerta roja por lluvias en Valencia
- Emergencias lanza una alerta roja por riesgo de inundación en la Safor y la Ribera
- Incredulidad y emoción en la designación de Marta Mercader como Fallera Mayor Infantil de València
- Carmen Prades Gil, Fallera Mayor de València 2026
- Marta Mercader Roig, Fallera Mayor Infantil 2026
- Un rayo impacta dos veces en el centro de València
- Las comunicaciones por carretera y tren entre C.Valenciana y Cataluña, cortadas por las lluvias torrenciales
- ÚLTIMA HORA | Aviso rojo en la Safor y en la Ribera Baixa por lluvias torrenciales