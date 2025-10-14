Xàtiva impulsa una formación para cuidadores y cuidadoras de personas en situación de dependencia

El Ayuntamiento de Xàtiva, a través del departamento de Servicios Sociales, ha organizado entre los meses de octubre y diciembre una formación dirigida a personas cuidadoras de personas mayores y niños en situación de dependencia.

Cabe destacar que, actualmente, el municipio tiene registrados 685 expedientes con prestación económica por cuidados en el entorno familiar, un dato que evidencia la importancia de esta iniciativa.

La formación, que combinará contenidos teóricos y prácticos, tiene como finalidad mejorar la calidad de la atención y el bienestar de las personas dependientes, al mismo tiempo que ofrece apoyo a sus cuidadores y cuidadoras. Entre los objetivos principales destacan: proporcionar conocimientos básicos de atención sociosanitaria, fomentar la autonomía personal y las relaciones con el entorno, y ofrecer recursos emocionales.

Además, el programa pretende también ser un espacio de encuentro e intercambio de experiencias, así como reconocer socialmente la labor fundamental de las personas cuidadoras y favorecer su futura integración en el mercado laboral.