Xàtiva liquida la tasa de terrazas a 121 locales con permiso para sacar 1.100 mesas a la calle

Como todos los años, el Ayuntamiento de Xàtiva ha aprobado la liquidación de la tasa por ocupación de la vía pública con mesas, sillas y veladores. Según la resolución que se ha hecho pública por cauces oficiales, un total de 121 bares y restaurantes han renovado el permiso durante este ejercicio y podrán sacar a la calle alrededor de 1.100 mesas, con un aforo para 4.436 clientes.

Los titulares de los establecimientos relacionados en la notificación contaban a fecha de 1 de enero de 2025 con la correspondiente licencia de actividad y con la preceptiva autorización anual para el especial aprovechamiento del dominio público, la cual se renueva automáticamente al no haberse producido ninguna modificación en las condiciones espaciales de la ubicación de los elementos instalados en la terraza del los locales afectados y al no haberse comunicado por el titular del negocio su voluntad de revocación de la licencia, con una antelación de al menos dos meses al finalizar 2024.

La ordenanza municipal de terrazas de Xàtiva establece una división espacial del término a la hora de fijar el precio de la tasa de ocupación. Por un lado, los establecimientos hosteleros situados en la Albereda Jaume I y la Avenida Selgas quedan enmarcados dentro de la "categoría especial" y pagan 47,90 euros por cada mesa y sus cuatro sillas, mientras que los locales ubicados en la plaça de la Bassa, el Mercat y las calles Vicent Boix, Gregorio Molina y Baixad de l'Estació tienen que abonar 30,45 euros anuales por cada mesa colocada en la calle. En las vías restantes de la ciudad se fija una tarifa plana unitaria de 21,90 euros por mesa instalada.

El Mercat y la Albereda, líderes

La Albereda y la zona del Mercat empatan a número de establecimientos con terrazas autorizadas por el consistorio: en la primera travesía los locales pueden desplegar un total de 144 mesas con capacidad para 576 personas, mientras que en la plaza del centro histórico se permiten 185, que pueden ampliarse a algo más de 200 durante los fines de semana. Ambos enclaves suman casi un tercio de los elementos que se permiten en los exteriores de los bares. También se liquida la tasa a otros 8 negocios situados en la Avenida Selgas, 8 en Abú Masifa, 4 en Ausiàs March, 4 en la Baixada de l'Estació y 7 en la calle Botigues, entre otras vías.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Xàtiva abrió recientemente un expediente para la revocación o suspensión de la licencia de aprovechamiento del espacio público a una veintena de bares y restaurantes que no se encontraban al día en el pago de la correspondiente tasa, al presumirse que estos negocios han cesado en su actividad.