La brecha de las pensiones entre comarcas: la Costera es donde más se cobra y la Canal donde más crecen

Las pensiones contributivas se han revalorizado entre un 4 % y un 6% en la Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d’Albaida en el tercer trimestre de este año respecto al mismo periodo de 2024. En la Costera, la comarca con un importe medio más elevado, las pensiones han pasado de los 1.074,73 euros del tercer trimestre del año pasado a los 1.125,56 del de este año, lo que supone un incremento de más de 50 euros y un 4,72% más que el año anterior. Por contra, la Canal, con los importes más bajos de los tres territorios, se anota el mayor aumento porcentual, con un incremento del 6,04% en un año. Las pensiones en esta comarca se sitúan en los 1.007,98 euros de media, 57,48 euros más que en el tercer trimestre de 2024. El incremento en la Vall d’Albaida es similar al de la Costera, del 4,88% y 51 euros más, con unas pensiones medias de 1.097,22 euros en el tercer trimestre de este año.

Si se comparan los datos con el trimestre anterior, las cifras son menos amplias, con aumentos entre los 3,25 euros de la Vall, los 4,72 de la Costera y los 5,16 euros e incrementos porcentuales de medio punto. El número de pensiones contributivas ha crecido en torno a medio centenar en cada una de las comarcas respecto al trimestre anterior, según la última estadística del sistema de la Seguridad Social para la Comunitat Valenciana publicada por el Institut Valencià d’Estadística (IVE). Las 4.309 pensiones registradas en la Canal entre julio, agosto y septiembre pasados son 79 más que hace un año. En la Costera hay 306 más que hace un año y un total de 16.854, mientras que las 21.354 de la Vall suponen 283 más que en 2024.

Las pensiones de jubilación son las más numerosas y las más cuantiosas. En la Costera y la Canal, esta clase de pensión supone el 62% del total de pensiones, mientras que en la Vall representan algo más de la mitad (55,5%). En esta última comarca, las 13.729 pagas de jubilación del tercer trimestre de este año ha reportado un importe medio de 1.220,47 euros, 3,48 € más que en el trimestre anterior y 55,21 € más que hace un año. La Costera registra la pensión de jubilación más alta, con una media de 1.280,87 euros, 5,14 € más que en el trimestre anterior y 54,7 euros más que un año antes. Estas pensiones ascienden a 10.368 en esta demarcación. La Canal registra datos más modestos, con 2.645 pensiones de jubilación y un importe medio de 1.120,07 euros, 63,68 euros más que en 2024.

Las pensiones de viudedad se sitúan por detrás de las de jubilación, en cuando a número de pagas concedidas, con 4.713 pensiones en la Vall, 3.775 en la Costera y 1.048 pensiones en la Canal. El ingreso medio que perciben los viudos y viudas oscila entre los 844,47 euros de la Costera y los 785,76 de la Canal, con 837,57 € en la Vall. Estas cuantías han crecido en torno a los 35 euros en un año.

En cuanto a los importes medios, las pensiones de incapacidad permanente superan a las de viudedad, con pagas de unos mil euros. En la Vall, esta modalidad reporta una media de 1.065,75 euros, en la Costera es de 1.057,24 euros y en la Canal bordea los mil euros, 997,79 €, lo que supone un incremento de 53,5 euros respecto al año anterior. En la Costera y la Vall el aumento anual se sitúa ligeramente por debajo de los 50 euros. Las pagas por orfandad apenas superan las 600, con cuantías de 478 euros en la Costera y la Canal, mientras que en la Vall superan ligeramente los 500 euros (516 €).

40.000 pensionistas

La Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d’Albaida suman cerca de 40.000 pensionistas (38.250) al cierre del tercer trimestre del año, ligeramente inferior a la del conjunto de pensiones, que suman 42.517 en las tres comarcas, debido a que una persona puede percibir dos pensiones, aunque solo en el caso de que sean de diferente régimen de la Seguridad Social o si se da una situación de compatibilidad. La Vall concentra el mayor número de pensionistas, 19.121, que perciben una paga media de 1.225,35 euros; en la Costera son 15.248 pensionistas, con una pensión media de 1.244,11 euros; mientras que la Canal cuenta con 3.881 pensionistas que perciben una pensión media de 1.119,15 euros.