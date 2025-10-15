Carmen Gómez, nueva presidenta de la Mancomunidad de la Canal tras el pacto entre el PP y el PSPV

En unos tiempos marcados por la crispación y la polarización política, no es habitual que cristalicen acuerdos entre los dos grandes bloques ideológicos para facilitar la gobernabilidad. Tras las elecciones municipales de 2023, sin embargo, el PSPV y el PSPV pactaron turnarse en la presidencia de la Mancomunidad de la Canal de Navarrés y este miércoles el compromiso se ha cumplido con la proclamación de Carmen Gómez (PP) como nueva presidenta de esta entidad de ámbito supramunicipal que agrupa a siete municipios.

Gómez, primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Anna, releva en el cargo a la alcaldesa de Bicorp, Nuria Mengual, que ha ostentado la presidencia de la mancomunidad desde septiembre de 2023 y que ahora pasará a ocupar la vicepresidencia. La alternancia refleja el resultado de los últimos comicios, en los que el PP y el PSPV empataron a cuatro alcaldías en el territorio, lo que se tradujo en ocho escaños para cada partido en el pleno del organismo comarcal, que también integra a Estubeny en algunos servicios y gestiones junto a Bicorp, Bolbaite, Chella, Millares, Quesa y Anna. Los populares recuperan la presidencia después de una década en manos socialistas.

"Nuestra intención es iniciar un camino en común con el propósito de impulsar la comarca y todo lo que representa, poniendo en valor las fortalezas que tenemos e intentando cambiar o reconducir todo lo que no nos beneficia", explica a Levante-EMV la nueva presidenta, que cita el desarrollo turístico, los servicios sociales y el impulso medioambiental como principales ejes de actuación. Carmen Gómez pone el foco en que en la mancomunidad "todos los municipios vamos de la mano, seamos del color político que seamos, por un interés común". La regidora de Anna hace hincapié en que la Canal se sitúa entre las mejores comarcas a nivel de parajes naturales, al atesorar espacios de gran valor, entre ríos, saltos de agua, cuevas y abrigos que son Patrimonio de la Humanidad. "Este legado nos recuerda la historia y la riqueza que atesora esta tierra", subraya.

La presidenta saliente, Nuria Mengual, y la entrante, Carmen Gómez. / Levante-EMV

Gómez sitúa entre sus prioridades la necesidad de favorecer las condiciones óptimas para incrementar el número de jóvenes que se quedan a vivir en la comarca. "Aquí se vive muy bien, pero se puede vivir mejor. Debemos intentar tener los mejores servicios y condiciones para nuestros hijos", remarca la presidenta, que también destaca la creación de un servicio de acompañamiento para orientar a víctimas en casos de violencia de género. "Los servicios sociales son uno de los pilares más importantes que tiene la mancomunidad. Lo más importante somos las personas", incide. Carmen Gómez señala además la intención de favorecer iniciativas de acompañamiento a familias en casos de adicción a sustancias o enfermedades crónicas, junto a los centros de salud. "Tenemos proyectos nuevos y queremos ponerlos en marcha pronto", resalta la presidenta, que agradece a su antecesora en el cargo "su dedicación, entrega y cariño por esta comarca".

Acercar la mancomunidad a los vecinos

Nuria Mengual, por su parte, hace un balance positivo de su mandato al frente de la Mancomunidad de la Canal. "Me ha servido mucho para enseñarme a lo que es la gestión de una entidad con un gran grupo de 40 trabajadores. Ha sido un enriquecimiento personal que me ha dado experiencia a la hora de gestionar. Por supuesto que habré cometido errores, pero siempre lo he hecho todo con la mejor intención del mundo y mirando por el bienestar e intereses de todos los municipios que formamos parte de la mancomunidad", destaca la alcaldesa de Bicorp.

Para Mengual, su principal labor ha sido "acercar la mancomunidad a los vecinos para que sepan que estamos ahí, cuál es nuestro papel y reivindicar a los municipios de interior y de zonas despobladas como la nuestra". "Lo importante y fundamental es que hay una mancomunidad que permite a pequeños municipios acceder a recursos que no podríamos tener de otra manera", incide Mengual, que confía en que la entidad "siga en la misma línea", dando "ejemplo a otras instituciones" y "dejando a un lado la política y los colores para mirar por el beneficio de todos los vecinos".

Bajo su presidencia, la mancomunidad ha dejado encauzada la implantación del nuevo sistema de recogida de la basura puerta a puerta, que -si todo va como se espera- podría iniciarse a principios de 2026 en la comarca. "Hemos iniciado una campaña de sensibilización para preparar a la población con una carta repartida por los vecinos que explica cuál va a ser nuestro rumbo. También habrá reuniones con vecinos y se repartirán cubos", incide Mengual. Aunque algunos gobiernos locales como el de Anna no eran del todo favorables a este modelo, la nueva presidenta de la mancomunidad recalca que, al aprobarse por mayoría, dar marcha atrás "es imposible" y que "la ley es la que manda", puesto que hay que cumplir los objetivos de reciclaje marcados desde la UE para evitar sanciones.