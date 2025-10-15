La Casa del Delme inicia la programación especial de octubre con una gran acogida en la actividad “Contes del Bosc”

La Casa del Delme de Ontinyent ha comenzado su programación especial de octubre (complementaria a los talleres trimestrales) con una gran acogida a la actividad “Contes del Bosc", una sesión de narración oral a cargo de Xelo Ribes, titulada “Contes de Ca la Bassa”.

La actividad, dirigida a los más pequeños y pequeñas, reunió numerosas familias que llenaron la planta baja del edificio. La regidora coordinadora de la Casa del Delme, Sayo Gandia, destacaba “el entusiasmo con que las familias han respondido a esta propuesta”. Según Gandia, “iniciativas como ‘Contes del Bosc" nos recuerdan la importancia de compartir momentos tranquilos y de calidad, de volver a la esencia de contar y escuchar historias en comunidad, fomentando la creatividad y la empatía desde la infancia”.

La programación de octubre en la Casa del Delme continúa el próximo domingo 19 de octubre con el Primer Torneo Individual de Warhammer 40.000, organizado por la Asociación de Wargames y Rol El Frikipiso con la colaboración del Ayuntamiento de Ontinyent. Bajo el título “La Batalla del Campanar”, la cita reunirá participantes de varias localidades valencianas.

El martes 21 de octubre tendrá lugar la charla “Alimentación cono ciencia y sentido común para niños, adultos y familias”, a cargo de Julio *Basulto, una propuesta con inscripción previa que abordará la alimentación saludable desde una perspectiva práctica. Finalmente, el martes 28 de octubre, la programación del mes se cerrará con una degustación de helados y un taller de decoración de galletas, de la mano de Cristina Sáez de Guinda, también con inscripción gratuita.

Programación diversa y vital

Sayo Gandia subrayaba que “la programación de octubre es un reflejo de la diversidad y vitalidad que queremos mantener en la Casa del Delme, con actividades familiares, culturales, creativas y divulgativas que invitan a la participación y a la convivencia”. La regidora añadía que “queremos que cada mes la ciudadanía encuentre motivos para acercarse, sea para aprender, disfrutar o compartir; la Casa del Diezmo es un espacio vivo, que crece con las personas que lo hacen suyo”.