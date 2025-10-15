El CAX Orientació mantiene el sueño del ascenso a 1ª División de la LEOP tras los buenos resultados en Albacete

El CAX Orientació de Xàtiva mantiene vivo el sueño del ascenso a la 1ª División de la Liga Española de Orientación a Pie (LEOP) tras los buenos resultados conseguidos en la octava prueba de esta competición, celebrada el pasado fin de semana en la provincia de Albacete, con el XVIII Trofeo Quijotes, que coincidía también con la sexta prueba de la Liga Española de Orientación Sprint (LEOS). Estas pruebas, organizadas por el club BMT Casas de Ves, reunieron a más de mil orientadores. Entre ellos 14 del CAX Orientació, que consiguieron más de 920 puntos, la tercera mejor puntuación de 2ª División, lo que les mantiene en la sexta posición de esta clasificación.

Un atleta del CAX Orientació en el Trofeo Quijotes en Albacete. / CAX Orientació

Las condiciones meteorológicas hicieron que las carreras del fin de semana fueran muy duras con agua persistente y con un terreno embarrado. La carrera de distancia media se desarrolló en el paraje del Horrendo en Casas de Ves con un pinar de repoblación de pino carrasco y escasa vegetación baja que impedirá la progresión. En esta carrera destacó Paco Aragón (M-45) que conseguía la 11ª posición.

Una deportista del CAX Orientació durante el Trofeo Quijotes en Albacete. / CAX Orientació

La tarde del sábado, Alcalá del Júcar regaló a los participantes un escenario único y espectacular para un sprint, destacan desde el CAX Orientació. Un entramado de calles estrechas, empinados y muy parecidos entre sí que convirtieron el recorrido en un verdadero laberinto. Destacaron los resultados de Paco Aragón (M-45) con el 6.º lugar y Arnau Benito (M-14) con la 11ª posición.

Atleta del CAX Orientació consulta el mapa en el Trofeo Quijotes, en Albacete. / CAX Orientació

El domingo, el paraje de Cilanco Este en Villatoya acogía la carrera de larga distancia. Un terreno con gran cantidad de vaguadas en diferentes direcciones que obligaba a la lectura precisa del mapa para ir controlando la navegación con algunas zonas de micro-relevo, y también una vertiente de grandes rocas y cortados a la parte final de los recorridos. En esta prueba destacó Pepe Prats (M-21B) con la 7ª posición.

Deportistas durante el Trofeo Quijotes de orientación. / CAX Orientació

En la clasificación general, hay que destacar la 13ª posición de Paco Aragón en la categoría M-45 después de disputar las tres pruebas del XVIII Trofeo Quijotes. Hay que destacar los buenos resultados del CAX Orientació que, con 14 corredores, conseguía la tercera mejor puntuación de 2ª división con más de 920 puntos. El club setabense continúa en la 6ª posición en la clasificación general de 2ª división LEOP y continúa aferrándose en los puestos de promoción de ascenso con 6.027’02 puntos. Y el CAX Orientació continúa soñando con subir a la 1ª división LEOP. La próxima cita de la Liga Española será el 25 y 26 de octubre en el Campeonato de España de Orientación (Sprint y Relevos Mixtos) en Frailes (Jaén) donde el CAX Orientació solo podrá desplazar a 6 corredores con el objetivo de conseguir los máximos puntos para continuar con la ilusión del ascenso.

Un orientador del CAX en la carrera del Trofeo Quijotes, en Albacete. / CAX Orientació

Concentración de Tecnificación

La comarca de La Costera se convertirá en punto de encuentro de los mejores orientadores valencianos, puesto que la Federació d'Esport d'Orientació de la Comunitat Valenciana (FEDOCV) organiza una concentración de Tecnificación el sábado 18 de octubre del 2025, y ofrece una jornada intensiva de orientación en Montesa y Xàtiva. Esta será especialmente preparatoria para los deportistas de tecnificación y PED Cheste que participan al Campeonato de España de Orientación Sprint (CEOS) en Frailes (Jaén).

Campionat Autonòmic

Y sin tiempo para descansar, el CAX Orientació organiza el sábado 18 de octubre la 16ª prueba de la Lliga Autonòmica (LACV) que coincide con el Campionat Autonòmic d’Orientació Sprint (CAOS 2025). Con el nombre de I Trofeu d'Orientació Mancomunitat La Costera- Canal, las calles de la parte vieja de Xàtiva acogerá a casi 300 orientadores y unos 25 equipos, con presencia de corredores de equipos valencianos, aragoneses, catalanes, madrileños y castellanos-manchegos.

A partir de las 15:00 horas, el Centro de Competición que se situará en la Plaça de Sant Pere empezará a acoger a los participantes. Desde aquí irán desplazándose de manera escalonada hasta la pre-salida. La salida del primer orientador está prevista a partir de las 16:00 horas y la última salida de las categorías Open será a las 18:00 h. Antes de las 19:00h. se hará la entrega de medallas en la misma Plaça de Sant Pere.

Desde el CAX Orientació recuerdan a todo el vecindario que la prueba del CAOS se desarrollará por las calles del casco antiguo entre las 15:30 y las 18:30 horas y que durante esta franja "habrá corredores por las calles, por lo cual agradeceríamos que de no ser necesario no se circulará por ellos y en caso de hacerlo que se extreme la atención para evitar cualquier incidencia. Agradecemos de anticipo vuestra comprensión y colaboración". El CAX Orientació agradece "la confianza que han depositado en el club nuestros patrocinadores y colaboradores para organizar el CAOS 2025: la FEDOCV, la Mancomunitat de Municipis La Costera-Canal, el Ayuntamiento, la Senda del Corredor, Decathlon, SD Correcaminos, Hotel Montsant y Don Dulce".