Compromís propone crear un acceso ciclopeatonal directo y seguro al nuevo Hospital de Ontinyent

Este miércoles, el grupo municipal Compromís per Ontinyent ha presentado la moción que defenderá en el pleno municipal del mes de octubre, para la creación de un acceso ciclopeatonal directo y seguro al nuevo Hospital de Ontinyent.

La propuesta, registrada por la regidora Helena Gandia, incide en la utilidad de esta actuación para facilitar el acceso de todas las personas a pie y en bici al hospital a través de un camino más directo que los existentes actualmente, y que tenga todas las condiciones de seguridad garantizadas. La moción plantea la creación de un grupo de trabajo que estudie la viabilidad técnica y económica y las diferentes posibilidades existentes, con la participación de personal técnico municipal, agentes sociales y representantes de los grupos políticos.

En palabras de la regidora Helena Gandia, “el nuevo Hospital es una reivindicación sanitaria y social del conjunto de la sociedad de Ontinyent y la Vall d'Albaida para dotar a la ciudad de unas instalaciones nuevas, modernas y completas. Durante las obras, se han realizado actuaciones para garantizar suministros, adecuar accesos y urbanizar los alrededores, entre otros. Aun así, pensamos que queda una necesidad pendiente, y es la creación de un acceso ciclopeatonal en el Hospital”.

Gandia ha detallado que “se trataría de un acceso que conecte de la forma más directa posible, y con un trazado seguro, el casco urbano y el Hospital de Ontinyent. Además, tendría que estar adecuadamente señalizado, para ayudar a su utilización de forma segura. De este modo, la ciudadanía, el personal que trabaja en el Hospital y los y las estudiantes que hacen prácticas en las instalaciones, podrían acceder a pie y con carril bici al edificio, y también a otros servicios de la zona. Es una medida especialmente útil para las personas que no disponen de vehículo propio, y profundiza en la idea de sostenibilidad y movilidad saludable”.

“Actualmente, existe un acceso que llega al Hospital desde la CV-6620, pero este recorrido se aleja mucho del Hospital, en uso de las rampas y la pasarela de la redonda de la avenida Torrefiel, y el posterior recorrido de acceso al instituto, la estación de tren y el Cementerio. Por otro lado, desde la CV-81 hay un tramo de acera que llega hasta el edificio de Labora Formación. En este caso, conecta de forma más directa las dos zonas, pero no es una acera suficientemente ancha y segura, ni continúa su trazado hasta el Hospital”, ha expuesto la regidora.

Helena Gandia ha explicado que “pueden existir diferentes opciones para hacer realidad la actuación. Por eso, sería necesario estudiar todas las posibilidades para desarrollar el acceso, que puede hacer uso de zonas ya urbanizadas, reformular y reforzar la seguridad de zonas existentes, o extender un nuevo trazado donde no exista. Teniendo en cuenta que el Hospital de Ontinyent tiene que ser una instalación de referencia que acogerá mucha gente, resulta conveniente hacer este acceso, creado específicamente para llegar al Hospital de la manera más directa posible”.

Grupo de trabajo

Por su parte, el portavoz de Compromís per Ontinyent, Nico Calabuig, ha señalado que “teniendo en cuenta que hay diferentes posibilidades para hacer realidad la actuación, y que queremos dotar el proyecto de un espíritu constructivo y participativo, proponemos al Pleno el desarrollo de un grupo de trabajo que aborde la viabilidad técnica y económica de este acceso ciclopeatonal, atendiendo las diferentes posibilidades existentes. Este grupo se tendría que crear en el plazo más breve posible, y ponerse en marcha enseguida, para dar respuesta a esta necesidad de forma prioritaria, según los plazos anunciados para la apertura completa del Hospital de Ontinyent”.

“Proponemos que el grupo de trabajo esté formado por el personal técnico de los diferentes departamentos municipales implicados, representantes de los agentes sociales y representantes de los grupos políticos del Ayuntamiento de Ontinyent. Asismo, en la moción planteamos que se acuerde consignar presupuesto o buscar líneas de subvención para financiar la propuesta de acceso ciclopeatonal que adopte definitivamente el grupo de trabajo, tanto en cuanto a la redacción del proyecto, como la ejecución de la obra y los gastos vinculados. Ahora mismo, está en elaboración el Presupuesto Municipal 2026, y por tanto es un momento adecuado para poder planificar e incorporar actuaciones como esta”, ha subrayado Calabuig.

El portavoz de Compromís ha concluido destacando que “esperamos contar con el voto favorable de toda la corporación. Nuestra ciudad merece unas infraestructuras y unos servicios públicos modernos y de calidad. En este caso, crear un acceso ciclopeatonal directo y seguro en el Hospital es una propuesta adecuada, que puede mejorar la transformación de esta zona de la ciudad, y que impactará positivamente en la movilidad y la sostenibilidad de Ontinyent”.