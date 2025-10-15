Un detenido por varios robos con fuerza en chalés y vehículos de Ontinyent y Bocairent

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 43 años y nacionalidad española por la comisión de múltiples robos con fuerza en localidades de Bocairent, Ontinyent, Banyeres de Mariola y Alfafara. Otras tres personas están siendo investigadas por colaborar en los mismos hechos.

Desde el mes de mayo, los agentes venían recabando información sobre diferentes asaltos registrados en casas habitadas y segundas residencias, así como sustracciones de vehículos en municipios fronterizos entre las provincias de Valencia y Alicante. Estos siempre estaban estacionados en el interior de las parcelas de las viviendas.

Los agentes a cargo de la investigación lograron comprobar que se trataba de un solo individuo que, en horario nocturno, transitaba campo a través para no ser detectado y forzaba ventanas y puertas de las viviendas para introducirse y sustraer toda clase de objetos. Los vehículos sustraídos los ofrecía a terceros con el fin de conseguir un lucro económico.

Mediante el visionado de cámaras de seguridad, tomas de declaración e inspecciones técnico oculares donde se llegaron a aislar huellas del autor en una de las viviendas, en la que llegó incluso a pernoctar, los policías consiguieron identificar así al autor de los robos reseñados. Además, se investiga a tres personas más en las localidades de Gandia y Ontinyent, conocidos del autor, por ayudar y trasladar uno de los vehículos sustraídos a la periferia de Valencia y venderlo suplantando la identidad del propietario.

Un investigado se halla en prisión

En el mes de septiembre, los agentes se trasladaron al centro penitenciario de Picassent, al objeto de informar a uno de los investigados de los hechos de los delitos que se le imputan, al encontrarse este en prisión preventiva desde el mes de junio por otros hechos.

Los investigados son hombres de 31, 44 y 45 años y nacionalidad española. Junto al detenido, se les atribuyen los siguientes delitos: 10 robos con fuerza en las cosas, 2 robos/hurto de uso de vehículo a motor, un delito de estafa y 2 de usurpación de estado civil.

La Guardia Civil ha logrado recuperar dos de los vehículos robados y diversas herramientas, valoradas en 27.000 euros.

La investigación ha sido desplegada por agentes de la Guardia Civil de Ontinyent. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de esta localidad y de Alcoi.