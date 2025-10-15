El PP de Xàtiva carga ahora contra la Fundación Raimon en la que son patronos la Generalitat y la diputación

El Partido Popular de Xàtiva ha querido salir al paso de las informaciones difundidas después de que el Consell que preside Carlos Mazón haya garantizado su apoyo económico a las obras que transformarán el antiguo convento de Santa Clara en el Centre Raimon d’Activitats Culturals (CRAC).

Según el PP, la Generalitat "mantiene un compromiso firme con la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural valenciano", razón por la cual "accede a financiar la rehabilitación del convento de Santa Clara, un inmueble de titularidad municipal y de gran valor histórico-artístico". Sin embargo, según los populares, "el uso que el alcalde Roger Cerdà pretenda dar a ese edificio es única y exclusivamente responsabilidad suya".

Pese a estas afirmaciones, el propio encabezamiento del convenio a cuyo cumplimiento la administración autonómica se ha comprometido especifica que el acuerdo va encaminado a la "puesta en marcha de la Fundación Raimon i Annalisa de la Comunitat Valenciana y del Centre Raimon d'Activitats Culturals". Un convenio que el PP de Xàtiva anuncia que incumplirá si llega al gobierno en 2027: "si los vecinos nos otorgan su confianza para gobernar la ciudad, el convento de Santa Clara no se cederá a la fundación de Raimon y Annalisa y por lo tanto no albergará el CRAC", afirman en un comunicado.

Para el PP, en cambio, es "rotundamente falso" que la Generalitat "avale el proyecto del CRAC", aunque haya dado el visto bueno a la inyección de 3 millones de euros. Los populares cuestionan incluso que Raimon haya cedido todo su patrimonio a la ciudad de Xàtiva, porque será la Fundación creada a los efectos la que gestionará sus bienes cedidos, junto al edificio que albergará sus colecciones artísticas y culturales para el disfrute de toda la ciudadanía. El PP llega a sugerir que la puesta en marcha de dicha fundación obedece a un interés del hijo predilecto de Xàtiva de obtener "beneficios fiscales", porque "el ayuntamiento asume la mayor parte del coste de rehabilitar un edificio público".

La formación popular asegura que la citada fundación es privada y que los bienes que gestione no estarán sometidos a control público, obviando que en la entidad la representación pública es mayoritaria: de hecho, entre sus patronos figuran la propia Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Xàtiva, junto a Raimon, Annalisa y otros particulares. El equipo de gobierno de Xàtiva ha acusado al PP de "retorcer la realidad" ocultando este hecho en su comunicado, que tildan de "estrambótico". "Es rotundamente falso y malintencionado insinuar que la creación de esta fundación pretende beneficiar fiscalmente a nadie", remarcan.

Un BIC abandonado en la etapa de Rus

A juicio del ejecutivo, "la manía persecutoria, la obsesión y el odio que algún representante del PP de Xàtiva tiene hacia el hijo predilecto de la ciudad les lleva a la miopía de no ver el potencial del proyecto para la reactivación urbana y económica de una parte fundamental del casco antiguo y del patrimonio setabense, como es Santa Clara, un Bien de Interés Cultural que el PP de Xàtiva dejó abandonado y que fue adquirido por el actual equipo de gobierno el 21 de diciembre de 2018".

Desde el Govern de l'Almodí recalcan que "si por culpa del PP de Xàtiva, el CRAC no se hace en Santa Clara, la ciudad de Xàtiva perderá los fondos que la Generalitat destina en sus presupuestos, más de 3 millones de euros".

Los populares también han criticado que durante los ocho años de gobierno del Botànic "no hubo inversiones significativas en la recuperación del patrimonio histórico de Xàtiva, a pesar de las continuas promesas de inversión y restauración". "Por el contrario, con el actual Consell del Partido Popular ya se han materializado inversiones reales en la ciudad, como la rehabilitación de varios tramos de las murallas del castillo de Xàtiva, con una inversión de más de 240.000 euros, así como otras actuaciones de consolidación y restauración del patrimonio histórico valenciano impulsadas desde la Conselleria de Cultura", afirman el PP, que insiste en su propuesta de "destinar únicamente una parte del convento de Sant Domènec al proyecto vinculado a la figura de Raimon, pero sin hipotecar el edificio entero ni entregarlo a una entidad privada".