El proyecto sobre la novela "Sin visillos" de Carmen Martín Gaite del IES Josep de Ribera opta a los premios Sapiència

El proyecto "Sin Visillos: Carmen Martín Gaite”, lanzado en Febrero de 2024 por alumnos y profesiones del IES Josep de Ribera opta a ser galardonado en la edición 2025 de los premios Sapiència. "Nos hace muy feliz anunciaros que nuestro proyecto ha sido seleccionado como finalista en el área de Artes y Humanidades de los prestigiosos premios Sapiència 2025", exponen las responsables.

En la iniciativa han participado las alumnas Mireia de la Fuente Galindo, Neus Sanz Murillo y Leticia Belén Boluda Moscardó y las tutoras Laura Martínez Ibáñez y Ana Belén Pina Linares. También optan al premio del público.

El proyecto multidisciplinar ha versado en la evolución sobre los derechos de las mujeres y se han coordinado diferentes líneas de trabajo. Las alumnas participantes en el proyecto de investigación realizaron una encuesta digital sobre los derechos sociales de la mujer. Estudiantes de bachillerato artísticos ilustraron los capítulos de la novela. Las ilustraciones fueron expuestas en la sala principal de la Biblioteca Municipal de Xàtiva. El proyecto fue inaugurado el 22 de mayo con una Tertulia Literaria en el patio de la Casa de Cultura de Xàtiva, en la que participaron mujeres valencianas, de diversas generaciones.