"Los vecinos de Bixquert no queremos más parches"

Los residentes del diseminado de Bixquert se volvieron a concentrar ayer delante del Ayuntamiento de Xàtiva para pedir más seguridad: «No queremos más parches, necesitamos un plan serio», explicaron. Javier Iborra, uno de los vecinos afectados, atendió a Levante-EMV y comentó que «lo que pedimos es una presencia policial y un plan de seguridad integral y continuado. No queremos medidas sueltas y ocurrencias». «No buscamos más reuniones con el Ayuntamiento. Sabemos que la Asociación de Vecinos lo ha intentado, pero seguimos igual desde hace años. Les agradecemos su trabajo, pero muchos estamos cansados. Ahora, más de 600 afectados nos hemos coordinado por whatsapp.... creemos que así es más efectivo», explicó Iborra.

Placas metálicas

También comentó que están ultimando el reparto de placas metálicas con el mensaje «vecinos coordinados» para instalar en las fachadas de sus propiedades entre los residentes del diseminado: «Es una medida que ha comentado un residente inglés. Queremos que los ladrones sepan que estamos conectados entre nosotros». Consultado sobre si han habido más robos en los últimos días, explicó que no tenía constancia: «El tema es que sabemos que hay más de los denunciados. Yo, personalmente, conozco a dos personas que no han denunciado. Aunque pienso que aquí lo importante no es cuantos robos han habido, sino que estamos sufriendo esta situación desde hace muchos años. El problema no es ahora, puedes preguntar a la gente y algunos te hablarán de caso de hace años. A mí, personalmente, me robaron en Xàtiva hace dos meses». «Sabemos que la asociación de vecinos lo ha intentado, pero no ha cambiado nada. Desde los últimos robos hemos visto más presencia policial, sobre todo en el puente, pero creemos que no es suficiente».

«Vamos a seguir protestando por otros temas que afectan al diseminado. Por ejemplo, estamos muy disgustados por el cambio en los contenedores, nos los han quitado en muchos sitios. Nos han informado de la asociación, no entendemos que lo hagan todo en islas», apostilló.