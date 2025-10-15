Xàtiva reivindica los trabajos arqueológicos de Gonzalo Viñes en la Cova Negra

La Casa de la Cultura de Xàtiva acogió este pasado martes la presentación del ciclo de conferencias dedicado a dar a conocer la obra de Gonzalo Viñes Masip. El Ayuntamiento de Xàtiva, en colaboración con la Universitat de València y la Associació d’Amics de la Costera, recordará las múltiples facetas de Viñes en su relación con la ciudad de Xàtiva, bien como sacerdote, archivero, poeta, cronista, periodista y arqueólogo, a lo largo de toda una serie de charlas que se desarrollarán a lo largo del presente mes de octubre, siempre a realizar en la Casa de la Cultura a las 19.00 horas.

Público asistente a la inauguración del ciclo de conferencias sobre Gonzalo Viñes en Xàtiva. / Ajuntament Xàtiva

La idea surgió a raíz de la lucha de Anna Martí, sobrina de Gonzalo Viñes, por la reivindicación de la memoria de su tío en una ciudad que no lo olvida. Agradeció los apoyos institucionales recibidos, y acompañada del alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, y del concejal de Memoria Histórica, Alfred Boluda, hizo un emotivo repaso de la huella que dejó en su familia un canónigo entregado no sólo a Dios, sino al estudio de la historia y de la cultura en general, cuya vida se vio cruelmente truncada por su asesinato en la retaguardia republicana en diciembre del 36. Para mejor comprensión de la talla intelectual de Gonzalo Viñes, Anna hizo entrega de un pequeño dosier recopilado por ella, que agrupa fragmentos de publicaciones realizadas por el sacerdote, destinada a cualquier setabense que tenga interés por conocer un poco más sobre la vida de aquel ilustre cronista, preocupado tanto de investigar como divulgar la historia.

Valentín Villaverde, catedrático de la UV y primer ponente del ciclo de Gonzalo Viñes, durante su conferencia. / Ajuntament Xàtiva

Valentín Villaverde, catedrático emérito de Prehistoria de la Universitat de Valencia, fue el primer ponente invitado del ciclo, encargado de recordar su faceta como arqueólogo, con especial atención al análisis de sus trabajos de campo realizados en la Cova Negra. Un yacimiento que sigue hoy dando resultados. Comenzó su discurso recordando que hace unos años, en una nueva campaña de excavación, se localizaron veinticinco restos, entre ellos dos parietales y un premolar localizados, donde estudios científicos indican que tal vez perteneciese a un infante con síndrome de Down. Recordó también, que los esfuerzos de Viñes por excavar en la Cova Negra no hubieran sido posibles sin el nacimiento del SIP-Servicio de Investigación Prehistórica-, y de la creación del museo dedicado a la exposición del material lítico y óseo localizado en múltiples campañas de excavación, que permitieron sacar a la luz una parte importante del patrimonio prehistórico valenciano.

El apoyo del SIP, y del catedrático Luís Pericot, le permitieron a Viñes organizar cinco campañas de excavación entre los años de 1928 y 1933, y seguir con la labor iniciada por otros arqueólogos como Boscà y Juan y Hugo Obermaier, y situar mejor el marco cronológico en torno al Paleolítico Medio. Los restos útiles hallados fueron abundantes, pero no se percató que entre ellos había algunos parietales humanos pertenecientes al Musteriense o Paleolítico Medio, que demostraban que la cueva había estado habitada por el Hombre de Neandertal. Pudo sólo publicar un estudio del yacimiento en 1930, y de las otras campañas sólo quedaron notas escritas publicadas por otros arqueólogos, a título póstumo en 1942, como consecuencia de su vil asesinato que le impidió publicar un estudio minucioso del yacimiento, cuyas conclusiones finales se quedaron por redactar, lo que le hubiera permitido identificar los restos humanos entre la cantidad de vestigios hallados.

Inauguración del ciclo de conferencias de Gonzalo Viñes en la Casa de la Cultura de Xàtiva. / Ajuntament Xàtiva

Entre los parietales hallados se localizaba el de un adulto de unos cuarenta años, donde los forenses identifican una lesión que ha cicatrizado, lo que se interpreta como que aquel precedente del Sapiens era capaz de cuidar de heridos, lo que acrecienta ya su carácter humano. El ponente definió a Viñes como un precursor de la arqueología moderna, preocupado por la estratigrafía, y como el relleno de las diversas capas generadas por el devenir de los años era todo un banco de pruebas para analizar la fauna y las condiciones ambientales a las que los homo se tenían que adaptar, algo que caracteriza a la arqueología de hoy. También el esfuerzo de Viñes proyectó el futuro para que otros compañeros siguieran excavando, dada la importancia de un yacimiento donde se cree que llegaron a convivir 10 individuos, y donde los numerosos restos de infantes encontrados demuestran que hubo un gran interés por enterrar a los muertos, ya que por su ubicación en los estratos, piensan que debió ocurrir así, para evitar que fuesen devorados por las alimañas, en otro gesto que hace pensar en la humanidad de los Neandertales. La labor de Viñes tuvo gran continuación con las campañas de F. Jordà y el propio Valentín Villaverde, que las dirigió a lo largo de los años ochenta. También permitió poder afirmar que la Cova Negra es uno de los yacimientos con vestigios del home de Neandertal más importantes de Europa, dando la gran cantidad de restos óseos hallados, y que pueden demostrar la humanidad de la compasión de aquel penúltimo escalafón en la línea de evolución homínida.