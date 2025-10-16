Más de 40 expositores y 13 restaurantes en la Fira Borja de Xàtiva postdana

Xàtiva retornará a la época del Renacimiento y el esplendor de los Borja con la feria dedicada a la familia más universal de la ciudad. La Fira Borja 2025 llenará las calles y edificios municipales de música, exposiciones, visitas teatralizadas y actividades familiares durante el fin de semana del 31 de octubre al 2 de noviembre, con una programación en la que “repiten” actividades programadas en la edición del año pasado y que fue suspendida por la dana del 29 de octubre que asoló diversos municipios de la provincia de València. La concejala de Turisme, Raquel Caballero, ha presentado este jueves la programación prevista, junto con la Fira d'Artesania y la Gastronòmica, y ha destacado que “esta quinta edición, que sería la sexta, incluye programación repetida de la edición del año pasado por el compromiso que adquirimos con empresas y artistas”. Caballero ha explicado que los actos previstos este año “están comprimidos en un solo fin de semana, con una programación algo más reducida, al no disponer de un puente festivo como en otras ediciones”.

Presentación de la Fira Borja de Xàtiva de 2025. / Levante-EMV

La Fira Borja se inaugurará el viernes 31 de octubre a las 17 horas, con la apertura de la Fira d’Artesania, en la que participarán más de 40 expositores, entre artistas, feriantes y artesanos, que ofrecerán actividades como cuentacuentos, talleres y exhibiciones de oficios artesanos, música y espectáculos de fuego y circo. El acto inaugural se completará con el concierto “Entre tierra y cielo” a cargo del grupo Boreas, en la iglesia de Sant Feliu (20h.) y, tras la actuación, habrá una degustación de dulces. La Fira d’Artesania abrirá también el sábado día 1 y el domingo día 2, por la mañana y por la tarde.

El sábado está programada la actividad familiar “El minigolf de fusta” con Mumusic Circus, con un circuito de juegos de madera para los más pequeños. También tendrá lugar la visita guiada “Xàtiva, ciutat natal dels Borja”, que saldrá desde la Plaça de Sant Pere para recorrer los espacios de la Ruta Borja, finalizando en la Seu y con una visita a la Colegiata de Santa Maria. La visita a la Seu será con entrada a 2 euros. La técnica de Turisme del ayuntamiento ha avanzado que a partir de este viernes estará abierto el plazo para reservar entradas en la web de turismo del Ayuntamiento de Xàtiva.

La programación del sábado seguirá con un concierto en Sant Feliu, “Vent bufat, vent als dits”, a cargo de Arturo Barba, a partir de las 12:30 horas. Por la tarde tendrá lugar la visita teatralizada “La Ruta Borja” a partir de las 18 horas, con Teatre de la Lluna; y a las 20h., concierto “El mecenatge de Germana de Foix, virreina de València”, a cargo de Piacere dei Traversi. La actividad del juego del Cluedo “Crim en la ciutat del Borja” cerrará a las 22 horas la jornada del sábado.

El domingo 2 de noviembre habrá una nueva sesión del juego del Cluedo, a partir de las 12:30 horas y la Fira Borja se clausurará con la actuación de Capella de Ministrers en el Convent de Sant Domènec. El popular grupo de música antigua ofrecerá el concierto “Alegoría del amor” a las 18.30 horas.

La Fira Borja también incluye actos previos a los días centrales de la celebración del evento, con exposiciones y actividades para escolares. El Convent de Sant Domènec acogerá del 17 de octubre al 2 de noviembre las exposiciones “Xàtiva i els Borja” y “Vestint els Borja”, está última a cargo de la Associació d’Indumentaristes Indumenta’t. Por su parte, en el Espai Borja-Centre d’Interpretació ofrecerá videomapping e interacciones de la ilustre familia con dos Papas. Los escolares de Xàtiva disfrutarán los días 23 y 24 de octubre del concierto “La veu de l’orgue al Renaixement i ara”, a cargo de Arturo Barba en la iglesia de Sant Feliu. El día 25, el arquitecto Pablo Camarasa disertará sobre la familia Borja en la conferencia “Proposta de reconstrucció gràfica de la capella calixtina a Xàtiva”, en la Casa de la Cultura (18:30h.)

La Fira Gastronòmica contará con la participación de 13 restaurantes, que ofrecerán menús especiales ambientados en la época de esplendor de los Borja. La concejala Raquel Caballero agradeció la participación de los establecimientos hosteleros, destacando que “muchos de ellos repiten de otros años” y ensalzó el esfuerzo de crear y ofrecer menús especiales centrados en la temática Borja.

Reducción de la subvención

Raquel Caballera puso de manifiesto el recorte de la subvención de la Generalitat Valenciana para la Fira Borja. Una ayuda autonómica que se ha reducido de los 80.000 euros de las primeras ediciones a los 72.000 para la de este 2025, según expuso la regidora de Turisme. Caballero evidenció “el recorte de la subvención. A las tres poblaciones vinculadas a la familia Borja, Xàtiva, Gandia y Llombai, nos han recortado la ayuda sin darnos ninguna explicación”. La regidora también señaló que la ayuda de la Diputació de València, a través del área de Turisme, “no está confirmada”. Preguntada por ello, Caballero declaró que “la Diputació aportaba unos 12.000 euros, pero este año aún no sabemos si la Diputació estará. No está confirmada”. Pese a ello, la regidora afirmó que “desde Xàtiva trabajamos por hacer la Fira Borja con la misma calidad”.

La edil de Turismo puso de manifiesto la importancia de la Fira Borja para Xàtiva, “un proyecto cultural y turístico para impulsar la ciudad y atraer visitantes al casco antiguo” y aseguró “el impacto positivo para la economía local, sobre todo para el sector turístico”.