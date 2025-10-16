Bicorp acoge el principal cónclave socialista sobre despoblación

El PSPV-PSOE celebrará este fin de semana en Bicorp unas jornadas sobre despoblación y el futuro de los territorios rurales que reunirán a representantes del Gobierno de España, de otros gobiernos autonómicos, diputados, alcaldes y alcaldesas, así como miembros de la Ejecutiva Federal del PSOE y de todas las estructuras del socialismo valenciano.

El encuentro será clausurado por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, y pondrá en valor el compromiso del socialismo con la cohesión territorial, la igualdad de oportunidades y la defensa del mundo rural como motor de progreso.

Las jornadas abordarán los principales desafíos del medio rural valenciano, desde una mirada progresista y transformadora, que defiende que vivir en un pueblo debe ser una elección libre y digna, con los mismos derechos y servicios que en cualquier entorno urbano. Se debatirá sobre infraestructuras, servicios públicos, vivienda, digitalización y el papel de las mancomunidades como herramientas esenciales para frenar el vaciado demográfico y fijar población, atraer talento y generar nuevas oportunidades económicas y sociales.

“El socialismo valenciano siempre ha creído en el valor del territorio, en la fuerza de nuestros pueblos y en la dignidad de quienes deciden vivir y trabajar en ellos”, ha destacado el secretario general comarcal del PSPV-PSOE, Abel MartÍ. “Frente a quienes utilizan la despoblación como un eslogan, el Partido Socialista impulsa políticas reales para construir proyectos de vida dignos en nuestras comarcas”.

Apuesta por las comarcas de interior

La elección de Bicorp tiene un alto valor simbólico para el PSPV-PSOE, al reafirmar la apuesta por las comarcas de interior, como La Costera y la Canal de Navarrés, y su papel creciente dentro del proyecto socialista valenciano. Desde la organización comarcal se subraya la proyección y visibilidad que está alcanzando la comarca, consolidándose como referente en el debate sobre qué futuro de la Comunidad Valenciana queremos construir.

Esta cita da continuidad a una línea de trabajo que ya tuvo un hito importante durante el verano, cuando la Canal de Navarrés acogió la Escuela de Formación de Juventudes Socialistas de España, reuniendo a jóvenes socialistas de todo el país y a destacados miembros del Gobierno de España. Aquella escuela convirtió a la comarca en símbolo de renovación, arraigo y compromiso con la igualdad territorial.

“Estas jornadas reafirman una apuesta inequívoca por un nuevo modelo de partido y de país, en el que se escuchan y valoran las voces de los territorios que durante demasiado tiempo fueron invisibles”, ha concluido Abel Martí.