El COR cancela un contrato de 500.000 euros al dispararse el coste de la basura

El Consorcio de Residuos (COR) supracomarcal con sede en Xàtiva ha decidido cancelar el procedimiento de licitación y dejar sin adjudicar el contrato de servicios de comunicación impulsado a finales de mayo por la anterior presidenta de la entidad, Susana Navarro.

La resolución firmada por la gerente, Irene Bresó, invoca el artículo 152 de la Ley de Contatos del Sector Público, que permite a las administraciones desistir de una licitación en marcha cuando existan razones justificadas de interés público. En este caso, la decisión es consecuencia del considerable incremento de los gastos que tiene que afrontar el COR -que gestiona la basura de la Costera, la Canal, la Vall d'Albaida, la Safor y el Valle de Ayora- en virtud de los acuerdos con la Entidad Metropolitana de Residuos (Emtre), encargada del tratamiento y la eliminación de buena parte de los residuos generados en este territorio, carente de plantas propias de valorización.

Hasta el 30 de junio de 2025 estuvo vigente un convenio entre ambos organismos homólogos que contemplaba las condiciones económicas aplicables a los servicios relacionados con el traslado de residuos a las instalaciones de la Emtre. Sin embargo, la previsión de cara al segundo semestre es un "incremento muy significativo" de las tarifas y gastos asociados "al pasar a un sistema de autoliquidación de la tasa". Por otra parte, en cumplimiento de la normativa vigente, la Emtre tiene que repercutir el nuevo impuesto estatal sobre depósito de residuos en vertedero, por lo que el COR -a fecha de la resolución- debía afrontar el pago de 676.414 euros por este concepto en el ejercicio 2025.

El contrato de servicios de comunicación que tenía pendiente de adjudicar el Consorcio partía de un presupuesto de 300.000 euros con un plazo de ejecución de dos años, prorrogables a otros dos años más. El valor estimado total del contrato ascendía a 495.868 euros.

A principios de octubre, la gerencia del COR ya suspendió la ejecución de todos los gastos referentes a este servicio que se habían previsto con cargo al presupuesto vigente de 2025 (75.000 euros) por razones de estabilidad presupuestaria, una medida que obliga a dejar sin efecto el proceso de licitación, al que se habían presentado seis empresas de comunicación. Para 2026 se consignaban otros 150.000 euros.

Gasto no prioritario

Desde la entidad consideran este gasto no prioritario en un escenario en el que tiene que atender los importantes incrementos de precio y la repercusión de un nuevo impuesto a cargo del Consorcio con relación a las actividades de traslado de residuos y su eliminación a las instalaciones de la Emtre. El presidente del COR, Elio Cabanes, apunta que más adelante se valorará si se retoma la licitación del contrato paralizado.

Aunque los licitadores que hayan participado en el concurso cancelado tendrían derecho a reclamar una compensación económica por los gastos que les haya ocasionado la preparación de los trámites necesarios, el pliego de la licitación establece como límite máximo de resarcimiento la cifra de 1.000 euros. La resolución se notificará a todas las empresas concurrentes y a la Comisión Europea, al tratarse de un contrato sujeto a regulación armonizada.

En 2024, el Consorcio de Residuos elaboró un Plan de Comunicación dirigido a promover una mayor concienciación y participación de la comunidad en la gestión de residuos. Al informar y educar a la comunidad sobre cómo sus acciones impactan el medio ambiente, el plan busca fomentar un cambio de comportamiento hacia prácticas más sostenibles. A través de este programa también se pretende fortalecer la imagen del Consorcio, de cara a influir significativamente en la cooperación de los ciudadanos y en la confianza de otras entidades y organizaciones colaboradoras. Según estipulaba la memoria del contrato ahora anulado, la entidad precisa "de una empresa especializada en comunicación capaz de dar respuesta versátil con calidad, eficacia y flexibilidad a las necesidades derivadas de la implementación de la estrategia de comunicación del COR".