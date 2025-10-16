Los coros de Xàtiva y el Puig de Santa Maria protagonizan el XXVI Festival Coral

El Festival Coral que organiza el Cor Ciutat de Xàtiva en la capital de la Costera alcanza este año su XXVI edición, consolidándose como una tradición en las citas culturales de la ciudad. El festival de este 2025 se celebra este sábado, 18 de octubre, en la Casa de la Cultura de Xàtiva, un festival protagonizado por el Cor Ciutat de Xàtiva y la Coral Julio Ribelles del Puig de Santa Maria, que abrirá el festival.

Cartel del XXVI Festival Coral de Xàtiva. / Levante-EMV

La Coral, que actuará en la primera parte, atesora una trayectoria de más de 30 años, fundada por el propio maestro Julio Ribelles. Con una plantilla de 40 cantantes, la mayor parte de ellos con formación musical, el coro, dirigido por Josep Lluís Castell, interpretará un repertorio ecléctico con piezas del Renacimiento hasta la época contemporánea, incluyendo algún homenaje a la figura de Bob Dylan.

El Cor Ciutat de Xàtiva actuará en la segunda parte, acompañado al violonchelo y al piano. Ofrecerá un repertorio centrado en la figura del compositor contemporáneo norteamericano Eric Whitacre, y completarán el programa musical piezas de Susan LaBarr, Elaine Hagenbert, Ola Gjeilo y Lloyd Larson.

El festival se celebrará a las 18:30 horas en el Saló Noble de la Casa de la Cultura y la entrada es libre hasta completar el aforo del salón, que, según la Coral de Xàtiva, "tiene una acústica muy adecuada para el canto coral". El concierto forma parte de la programación cultural del Ajuntament de Xàtiva para esta temporada.