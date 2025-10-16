Detenido tras romper varias lunas de vehículos y esgrimir un cuchillo en Xàtiva

Ocurrió el pasado martes en el polígono industrial de Meses, emplazado en Xàtiva. Un ciudadano de origen extranjero fue detenido por una patrulla de la Policía Local tras romper los cristales de varios coches, portar un pequeño cuchillo y no querer identificarse ante los agentes. Fuentes de la Policía Local de Xàtiva confirmaron ayer que el incidente tuvo lugar sobre las dos y media del mediodía, cuando recibieron un aviso del dueño de uno de los vehículos afectados: "El aviso lo hizo un camionero, que vio como el arrestado tiraba una piedra y le rompía el cristal del camión. Lo siguió y avisó a la Policía Local. Luego, los agentes localizaron otro coche en las inmediaciones que también los cristales rotos".

Uno de los vehículos aparcados en el polígono industrial de Xàtiva que recibió daños en la luna delantera. / Levante-EMV

Testigos presenciales explicaron ayer a este diario que "el incidente pasó en la calle lateral a la empresa Ferrer Segarra. Un individuo decidió tirar algún elemento pesado sobre los coches que estaban aparcados en este camino, dejando afectados entre cuatro y cinco coches. No hay imágenes del culpable rompiendo los cristales, pero hay varios testigos (camioneros) que lo vieron, pasaron la descripción física de la persona y la vestimenta y fue detenido tras observar que en las cámaras de vigilancia de algunas de las empresas cercanas salía una persona con las mismas características con algo en la mano. Cuando uno de los afectados vio su coche, y el camionero le informo de lo sucedido, corrió detrás de él hasta llegar al Aldi, donde el culpable decidió darse la vuelta y sacar una arma blanca. Finalmente, fue detenido por la Policía".