El Eset Ontinet femenino se estrena en la liga frente al CBI Elche

Hasta ahora, solo tres equipos del Ontinyent Club de Bàsquet habían comenzado la competición oficial: el Eset Ontinet masculino, el junior autonómico Construcciones Francés y el sénior Caixa Ontinyent. El junior preferente Quality Brokers también lo tendría que haber hecho el último fin de semana, pero su encuentro fue aplazado. Ahora, este fin de semana, el resto de equipos que forman el Ontinyent Club de Bàsquet empezará la liga, a excepción del conjunto benjamín, que empezará la próxima semana. El Eset Ontinet femenino inicia la competición liguera oficial recibiendo al CBI Elche.

El primer equipo femenino se estrenará este domingo, 19 de octubre, en las 16.00 horas. Las ontinyentinas recibirán en esta primera jornada al CBI Elche en el pabellón Fernando Rubio del colegio La Concepción de Ontinyent. Por su parte, el Eset Ontinet masculino disfrutará de una jornada de descanso por el calendario marcado en la Tercera FEB.

Otros encuentros que se disputarán el sábado en casa serán el del alevín femenino Caixa Ontinyent (9.00 horas); alevín masculino Caixa Ontinyent (9.30 horas); infantil azul Caixa Ontinyent (10.30 horas), cadete blanco Construcciones Francés (12.00 horas); y junior femenino Studio73 (17.00 horas). Todos ellos tendrán lugar en el polideportivo de Ontinyent.