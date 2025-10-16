El IES Jaume I de Ontinyent queda finalista en los Premis Sapiència con un “kit” de higiene bucodental portátil

El IES Jaume I de Ontinyent ha resultado finalista en los premios de investigación Sapiència, que convoca la red de universidades valencianas, para la edición de este 2025. El instituto ontinyentí opta al galardón de la modalidad de Tecnologia i Enginyeria por un proyecto titulado “Dentaid”, que consiste en un “kit” de higiene bucodental portátil.

Imagen del prototipo del "Dentaid", el proyecto del IES Jaume I de Ontinyent para los Premis Sapiència. / IES Jaume I d'Ontinyent

El proyecto ha sido elaborado con la colaboración entre tres departamentos de FP del centro educativo, con estudiantes de los grados de Sanitària (de la sección Higiene Bucodental), Automoció y Electrònica. El “kit” de higiene bucodental portátil ha sido especialmente diseñado para llevar en entornos difíciles como zonas de catástrofe, zonas en conflicto o zonas de pobreza que no dispongan de los recursos mínimos necesarios, según explican desde el Grup de Difusió de l’IES Jaume I de Ontinyent.

Los ganadores de los Premis Sapiència 2025 se darán a conocer el próximo 13 de diciembre y la ceremonia de entrega de los galardones tendrá lugar en la sede de este año de los premios, la Universitat Miguel Hernández d'Elx.

El IES Jaume I de Ontinyent es un "habitual" de los Premis Sapiència y el año pasado dos estudiantes del instituto, Anna Bordera y Manu Campos, se alzaron con el premio en la modalidad de Ciències de la Terra i de la Vida por un trabajo sobre las alergias, titulado "Polen. Al·lèrgia estacional i anàlisi d'espècies vegetals local". Los dos estudiantes, bajo la dirección de la profesora-doctora Almudena Martínez Ferre, obtuvieron el primer premio. En 2023, el IES Jaume I también resultó premiado en los Sapiència por un estudio sobre la calidad atmosférica de Ontinyent. El instituto de la capital de la Vall también ha sido reconocido en otros galardones como los Premios Fedines, Compitalia y otros certámenes.

Además del IES Jaume I, otro centro de la capital de la Vall d’Albaida, el IES Pou Clar, figura también entre los finalistas, en este caso en la modalidad de Biologia, con el proyecto “#Bestbreastfeeding. Efecte bactericida de la llet materna”. Además, tal como avanzó este diario, el IES Jose de Ribera de Xàtiva ha quedado finalista en la modalidad de Arts i Humanitats por un proyecto sobre la novela “Sin visillos” de Carmen Martín Gaite.