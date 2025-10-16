L'Alcúdia de Crespins forma a la Policía Local en apoyo vital táctico y control de hemorragias
El Ayuntamiento ha entregado a todos los agentes torniquetes y ha dotado al vehículo policial de material sanitario de emergencia diverso
El Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins ha coordinado un curso de formación con la Policía Local sobre apoyo vital táctico y control de hemorragias para "mejorar la respuesta policial ante emergencias que requieren una actuación inmediata para conseguir salvar vidas". Los impulsores de la iniciativa exponen que "el curso dota a los agentes de las herramientas y conocimientos necesarios para intervenir eficazmente en los primeros minutos de una emergencia, especialmente en casos de accidentes o incidentes con víctimas de sangrado grave".
Así, el Ayuntamiento ha entregado a todos los agentes torniquetes y ha dotado al vehículo policial de material sanitario de emergencia diverso, como parches hemostáticos y vendajes israelíes, "para posibilitar una actuación rápida y eficaz hasta la llegada de los servicios sanitarios", exponen las mismas fuentes. Durante el desarrollo de la formación, el alcalde de l'Alcúdia de Crespins, Javier Sicluna, destacó la importancia de esta iniciativa: “Queremos que nuestra Policía Local esté preparada para responder ante cualquier situación de riesgo. La formación continua y la dotación de material adecuado son fundamentales para proteger nuestros vecinos y salvar vidas cuando cada segundo cuenta”.
Sicluna subrayó, además, que "la inversión en este tipo de programas refuerza la profesionalidad y la capacidad operativa de la Policía Local, acercando el servicio policial a la ciudadanía con una respuesta más humana, rápida y eficaz”.
